Open Day Accademia Navale: 10 giugno giornata della Marina Militare

In occasione della Giornata della Marina Militare, l’Accademia Navale apre le proprie porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni con un Open Day in programma per il 10 giugno nei seguenti orari: dalle 16 alle 19 ultimo ingresso varco san Jacopo, viale Italia 72

In occasione della Giornata della Marina Militare, l’Accademia Navale apre le proprie porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni con un Open Day in programma per il 10 giugno nei seguenti orari: dalle 16 alle 19 ultimo ingresso varco san Jacopo, viale Italia 72.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per avvicinarsi a una realtà d’eccellenza della formazione italiana, cuore della preparazione di tutti gli Ufficiali della Marina Militare. Attraverso il percorso guidato, i visitatori potranno scoprire dall’interno un’Istituzione storica, simbolo di tradizione e innovazione al servizio del Paese.

Un tour che consentirà l’accesso ad alcuni dei luoghi più simbolici dell’Accademia: la Sala Storica, custode dei cimeli e della memoria di coloro che hanno contribuito allo sviluppo della navigazione d’altura; la Biblioteca, riconosciuta come polo di studio e approfondimento a livello nazionale; le sezioni veliche; e il SIMAP, avanzato simulatore di plancia utilizzato per l’addestramento virtuale degli allievi ufficiali.

L’Open Day si propone come momento di incontro tra Istituzioni e cittadini, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino i valori, le competenze e le tecnologie che caratterizzano la Marina Militare.

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