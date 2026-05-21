Open Day al Canile “La Cuccia nel Bosco”: una mattinata di festa, gioco e apprendimento

Una mattinata all’insegna della scoperta, dell’educazione e dell’amore per gli animali ha animato il Canile Comunale “La Cuccia nel Bosco”, che sabato 16 maggio ha aperto le proprie porte alla cittadinanza in occasione di un partecipato Open Day

di Giacomo Niccolini

Una mattinata all’insegna della scoperta, dell’educazione e dell’amore per gli animali ha animato il Canile Comunale “La Cuccia nel Bosco”, che sabato 16 maggio ha aperto le proprie porte alla cittadinanza in occasione di un partecipato Open Day.

L’iniziativa, rivolta a grandi e piccoli, ha trasformato gli spazi interni ed esterni del rifugio in un luogo di incontro, gioco e apprendimento, promuovendo i valori della cura, del rispetto e dell’amicizia verso gli animali.

All’iniziativa hanno preso parte la Vicesindaca Libera Camici e la Garante per la tutela degli animali Elisa Amato, che hanno voluto sottolineare l’importanza di promuovere fin dall’infanzia una cultura del rispetto, della corretta relazione e della convivenza responsabile con gli animali.

La giornata si inserisce in un percorso educativo più ampio, portato avanti durante tutto l’anno nelle scuole del territorio dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria Zona Livornese, insieme ai cani e ai volontari del canile. «L’Open Day al Canile rappresenta ormai un appuntamento al quale siamo profondamente legati – spiegano l’infermiera Federica Pracchia dell’Educazione alla Salute e il veterinario Marco Verdone – non soltanto perché è diventato un momento molto atteso dalle famiglie, ma soprattutto perché costituisce la conclusione di questo percorso. Attraverso questi incontri cerchiamo di trasmettere ai più giovani il valore del rispetto per gli animali, della corretta relazione uomo-animale e dell’adozione consapevole, promuovendo una cultura fondata sulla cura, sulla responsabilità e sulla sensibilità verso gli esseri viventi”.

Presente anche il professor Angelo Gazzano, docente al Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa , che ha partecipato all’iniziativa contribuendo alla presentazione di un opuscolo dedicato alle buone pratiche nella relazione tra bambini e cani. Il materiale, rivolto a famiglie e bambini, offre indicazioni semplici e utili per favorire un approccio consapevole, sicuro e rispettoso nei confronti degli animali domestici.

Protagonisti della giornata sono stati i bambini e le bambine della città, coinvolti in laboratori pratici dedicati alla stimolazione sensoriale e cognitiva dei cani. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di realizzare in prima persona giochi e strumenti utilizzando materiali di recupero, messi a disposizione dalla cooperativa BrikkeBrakke, dal centro del riuso creativo EVVIVA e dal gruppo di volontarie Le Bimbe Riusano, che ha contribuito con piccoli gadget artigianali a tema animale. I dispositivi creati sono stati poi utilizzati dagli educatori e dagli operatori del canile nell’area agility, con dimostrazioni delle tecniche di stimolazione e recupero comportamentale.

Le attività laboratoriali sono state realizzate grazie alla collaborazione delle educatrici delle cooperative Orsa e Progetto A, concessionarie di alcuni servizi educativi del Comune di Livorno, insieme alle associazioni di volontariato che quotidianamente si impegnano nella tutela degli animali e nella promozione delle adozioni: ANPANA, OIPA, Mad Dog, LAV, Opes ,Aisa, ALCA e altri soggetti del territorio.

La mattinata si è conclusa tra incontri, dimostrazioni e momenti di conoscenza degli ospiti del canile: un’esperienza significativa che ha saputo unire divertimento e sensibilizzazione, rafforzando il legame tra la comunità e i suoi animali.

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