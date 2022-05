Open Day al Mascagni. E si può diventare “alunno per un giorno”

Da lunedì 30 maggio fino a mercoledì 1 giugno, si tiene al Mascagni il tradizionale Open Day, l’iniziativa attraverso la quale il Conservatorio mostra ai giovani e alle loro famiglie l’insieme dell’offerta formativa

Mediagallery

Da lunedì 30 maggio fino a mercoledì 1 giugno, si tiene al Mascagni il tradizionale Open Day, l’iniziativa attraverso la quale il Conservatorio mostra ai giovani e alle loro famiglie l’insieme dell’offerta formativa che mette a disposizione degli interessati.

L’invito a partecipare è rivolto, in prima istanza, agli studenti dei Licei Musicali e delle Scuole a Indirizzo musicale, ma anche a tutti i giovani che frequentano la scuola secondaria e che pensino di iscriversi, al contempo, al Conservatorio.

Si possono visitare tutte le classi, assistere alle lezioni, ascoltare vari gruppi da camera e alcuni solisti e avere dunque una visione d’assieme della scuola nel suo complesso e dell’intera articolazione dei diversi percorsi di apprendimento.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire l’orientamento ai giovani e ai giovanissimi che vogliano frequentare i Corsi di Base, i Corsi Propedeutici e i Corsi Accademici di 1° e 2° livello del Mascagni, per accedere ai quali sono aperte fino al 22 luglio le iscrizioni per poter sostenere gli esami di ammissione.

“Quest’anno abbiamo apportato una novità”, informa il direttore del Mascagni, Renato Meucci. “Nell’intento di consentire un approccio il più possibile concreto alla nostra realtà, si offre la possibilità di sperimentare, per un giorno intero, com’è che vivono gli alunni del Conservatorio, qual è il loro rapporto con la scuola, con i docenti, con gli altri alunni.”

Dunque, scegliendo con quale strumento provare un primo approccio, ci si può prenotare per una lezione individuale, prendere visione, poi, i servizi offerti dal Conservatorio e verificare il quadro di tutte le discipline complementari che si affronteranno nel corso degli anni di studio.

“Alunno per un giorno”, così si chiama l’iniziativa. E chiunque lo voglia potrà fare questa singolare esperienza, per la quale potrà prenotarsi per email all’indirizzo [email protected].

Le prenotazioni sono aperte fin d’ora e anche durante tutta la prossima settimana.