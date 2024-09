Open Day di Tango Terapia per le persone affette da disturbi motori

La prima lezione di Tango Terapia si terrà durante l’open day di venerdì 4 ottobre (alle ore 17.30) al Centro Medico Salus Itinere. In questa giornata sarà possibile partecipare gratuitamente ed invitare chiunque possa beneficiare di questo tipo di terapia

di Francesca Mazzanti

Il 4 ottobre, alle 17.30 all’interno del Centro Medico Salus Itinere di via Lamarmora 4, si terrà la prima lezione di tango, del progetto Tango Terapia, dedicata alle persone che soffrono di disturbi motori.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il presidente dell’Associazione Parkinsoniani Livornesi Giancarlo Russo, il titolare del Centro Salus Itinere Luca Cecchetto, lo psicologo Gabriele Mancini, Il fisioterapista osteopata titolare di Studio Cure Integrate – Centro MIRT e i due maestri di tango Carina Calderon e Alfredo Astesiano – Non solo Tango Asd .

Lo scopo di tale iniziativa è quella di affermare la Tango Terapia, dimostrata da tutti gli studi scientifici come la più efficace di tali terapie, come valido trattamento complementare a quello farmacologico.

“Il tango può portare a una crescita personale, può rappresentare una sfida attraverso la quale si può arrivare a portare la malattia in maniera diversa – afferma lo psicologo Gabriele Mancini – La danza può avere effetti positivi a livello psicologico su vari punti: rafforzare la parte interiore attraverso una maggiore autostima e un più forte senso del sé, aumentare il senso di appartenenza, di socializzazione e aumentare la concentrazione con il fine di ridurre la centralità della malattia nella vita della persona, ed infine aumenta la capacità di espressione emotiva”.

La maestra Carina Calderon spiega il suo metodo di insegnamento spiegando l’origine di questo ballo: “Il tango nasce dal popolo, quindi è adatta a chiunque. E’ una danza che nasce dalla voglia di unire culture diverse che hanno scelto la musica e il corpo come mezzo di comunicazione. Nell’abbraccio che si crea è la parte emotiva a comunicare, i passi sono semplici, ciò che conta è il ritmo e la connessione della coppia. Non ci sono errori, l’unico errore che si può fare è non comunicare bene, la cosa fondamentale è quindi aprirsi all’ascolto profondo di sé e dell’altro.”

“Nel prendersi cura delle persone, il cuore è ciò che conta di più, ed è ciò che la Tango terapia permette – spiega Giampietro Gabrielli, fisioterapista che si occupa nello specifico della riabilitazione delle persone malate di Parkinson – Il problema principale della malattia del Parkinson è la perdita del controllo dei movimenti automatici, fare attenzione al movimento è dunque l’elemento chiave ed è ciò che il ballo richiede: la partecipazione cognitiva al movimento. Sentirsi partecipi nella relazione con l’altro e percepirsi è fondamentale nel percorso di riabilitazione e l’elemento ritmico esterno diventa uno stimolo importante per attivare le capacità motorie”.

