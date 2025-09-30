Open day laboratori teatrali per bambini, ragazzi e coro voci bianche

I laboratori teatrali del Teatro Goldoni, sono il luogo ideale per esplorare il mondo del teatro e le sue tecniche in maniera divertente, pratica e accessibile

Se hai tra i 7 e i 15 anni e ami recitare, cantare o semplicemente vuoi metterti in gioco… ecco cosa fa per te. Appuntamento mercoledì 1° ottobre alle 18 nella Sala Specchi del Teatro Goldoni.

I laboratori teatrali del Teatro Goldoni, sono il luogo ideale per esplorare il mondo del teatro e le sue tecniche in maniera divertente, pratica e accessibile. I percorsi si avvarranno di docenti professionisti del mondo del teatro e del canto, scelti per le loro competenze pedagogiche e per l’attitudine ad una conduzione attenta ed empatica del percorso laboratoriale, sempre in ascolto delle esigenze del gruppo e del singolo allievo.

Per maggiori informazioni visita la sezione Formazione – Laboratori su www.goldoniteatro.it o contattaci ai numeri 0586.204206/225 o tramite mail a [email protected]

