Open House & Art: arte e architettura in un appartamento nel cuore di Livorno

Giovedì 13 novembre, dalle 15 alle 20, in via Sproni 9, Livorno Immobiliare presenta il secondo appuntamento con “Open House & Art”, un format che unisce il mondo immobiliare a quello artistico e architettonico.

L’iniziativa, promossa da Riccardo Caponi, titolare di Livorno Immobiliare, offrirà la possibilità di visitare un appartamento di 100 mq con terrazza di 60 mq, situato al terzo piano di un palazzo nella zona Origine/Oberdan. Durante la giornata, i visitatori potranno approfittare anche di uno sconto sulla mediazione.

All’interno dell’appartamento sarà allestita la mostra dell’artista Michael Rotondi, con l’opera “La Madonna di Capraia” (2023), smalto su carta 140×100 cm, e altre creazioni che reinterpretano l’iconografia classica in chiave espressionista e contemporanea.

Rotondi, artista barese con una carriera internazionale tra Biennale di Praga, Brera e Mumbai, propone un linguaggio intenso e personale, capace di fondere tradizione e sperimentazione.

Accanto alle opere, saranno esposti anche i progetti di ristrutturazione dell’architetto Eugenio Opipari, che presenterà le sue ipotesi di riqualificazione degli spazi.

Un’occasione originale per scoprire un immobile di grande potenziale e, allo stesso tempo, lasciarsi ispirare da arte e architettura in dialogo tra loro.

