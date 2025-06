Open House & Art, visita immobiliare con opera d’arte in mostra

L'immobile in un palazzo dei primi del '900 ospiterà un dipinto di Voltolino Fontani "Bagni a Tirrenia", olio su tela del 1964. Opera emblematica del decennio più fertile di Fontani, esemplare per l'impostazione compositiva e la ricchezza cromatica

Open House & Art, un evento unico nel suo genere e mai visto in città. L’appuntamento, lanciato da Riccardo Caponi di Livorno Immobiliare è da mettere in programma sabato 14 giugno a Livorno in via del Tempio, 8 dalle 9.30 alle 13.00.

L’evento nasce dall’idea di coniugare la visita di un immobile in vendita con l’esposizione di un opera d’arte. È un modo nuovo di mostrare un immobile, è un ambiente intimo per mostrare un opera d’arte. L’immobile in un palazzo dei primi del ‘900 ospiterà un dipinto di Voltolino Fontani “Bagni a Tirrenia”, olio su tela del 1964. Opera emblematica del decennio più fertile di Fontani, esemplare per l’impostazione compositiva e la ricchezza cromatica.

Richiama Campagna (1963), scelta come copertina del catalogo del centenario dell’artista (2020). Le dune sono rese come ricami di colore, da cui emergono leggere strutture balneari. Sullo sfondo, tre ombrelloni accennati danzano davanti a una sottile striscia di mare.

Un’occasione unica per poter unire la bellezza di una casa con la bellezza dell’arte.

