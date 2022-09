Oscar livornesi, i NOMI dei premiati della 31esima edizione

di Giulia Bellaveglia

Gli Oscar livornesi giungono alla 31esima edizione. Un traguardo raggiunto grazie al sostegno di tanti e all’impegno della fondatrice della manifestazione Giulia Eroico, oltreché dell’ente organizzatore Associazione culturale Il Palcoscenico. “Un evento veramente importante – dice – perché significa che da oltre 30 anni ci impegnamo per premiare chi lo merita. Un successo che arriva dall’aiuto da parte dell’amministrazione comunale prima e dalla creazione di un comitato di riferimento vero e proprio poi. Tanti anni in cui siamo riusciti a far diventare la cerimonia un pezzo di storia della città. Sono onorata e orgogliosa di avere accanto tante persone che hanno avuto e continuano ad avere fiducia nella mia idea”. La manifestazione, ad ingresso gratuito ed in programma per domenica 18 settembre alle 16 negli spazi del Comitato di Livorno della Croce Rossa Italiana in via Alfonso Lamarmora, 14, vedrà il conferimento della simbolica statuetta da parte di Daniela Malfatti a ben 22 persone, che si sono distinte per importanti meriti in cinque campi: cultura, lavoro, medicina, sport e volontariato.

“La selezione viene effettuata attraverso la valutazione delle capacità personali – precisa Fiorella Chiappi del comitato organizzatore – Ma in particolare di come queste vengano messe a servizio della cittadinanza. Di persone competenti ce ne sono tante, ma il tema fondamentale del nostro spirito è il servizio civile”.

Questi i nomi dei premiati: Ana Maria Alena, Giacomo Artaldi, Flavio Biaggi, Roberto Bigazzi, Luca Carneglia, Ersilio Castorina, Stefano Cresci, Luigi De Franco, Cristina Del Moro, Linda De Maio, Enrico Fernandez Affricano, Veronica Guerrieri, Lorenzo Lazzerini, Lions Club Host Livorno, Carlotta Miniati, Alessio Moretti, Carlo Palese, Gianluca Picchiottino, Michele Pierleoni, Maria Grazia Sanfelice, Giulio Talini e Paolo Viacava .

All’evento saranno presenti anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti e il vicepresidente della Provincia Pietro Caruso.

