Oscar Livornesi, premiate con la statuetta 21 personalità

Nella cornice del Circolo Sottufficiali della Marina Militare dell’Accademia Navale, riconoscimenti a personalità e associazioni che si sono distinte nei diversi ambiti della vita cittadina tra medicina, cultura, sport e volontariato

La 35ª edizione degli Oscar livornesi, andata in scena nella prestigiosa cornice del Circolo Sottufficiali della Marina Militare dell’Accademia Navale, ha riaffermato l’alto valore civile, culturale e sociale di una manifestazione ormai diventata un appuntamento storico e imprescindibile per la comunità labronica. Organizzato dall’associazione culturale Il Palcoscenico guidata dalla instancabile organizzatrice Giulia Eroico, e patrocinato dal Comune di Livorno, l’evento ha acceso i riflettori su quel patrimonio sommerso ma vivissimo di talenti e competenze che costituisce il vero motore del territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di spicco delle istituzioni e della sanità cittadina: tra i presenti, il Presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso, il Direttore dell’Ospedale di Livorno Spartaco Mencaroni, la Questora Giuseppina Stellino e il Contrammiraglio dell’Accademia Navale Alberto Tarabotto, il quale ha sottolineato l’onore di accogliere nella propria sede un evento di tale portata. L’iniziativa assume un valore dal profondo impatto sociale, come ha ricordato l’Assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani, evidenziando come le storie di successo e la dedizione dei premiati rappresentino un modello concreto e un’ispirazione fondamentale per le nuove generazioni. Troppo spesso inclini a pensare che in città vi siano poche opportunità, i cittadini trovano in questa rassegna la prova di come Livorno sia invece un fermento continuo di eccellenze, pronte a distinguersi a livello nazionale e internazionale. Un traguardo lungo 35 anni che restituisce alla città il giusto orgoglio per le sue risorse migliori, confermando come il valore della memoria e del merito sia il pilastro su cui costruire il futuro della comunità labronica.

Dalla medicina all’ingegneria, passando per la danza, la cultura, il cinema, lo sport e l’impegno nel volontariato, ecco i 21 premiati dell’edizione:

Istituzioni e Società: Alberto Tarabotto (Ammiraglio e Comandante dell’Accademia Navale), Giuseppina Stellino (Questora di Livorno), Enrica Mannari, Irene Sassetti, Massimiliano Simi, Diego Vanni, Marcello Palagi, Federico Agen.

Medicina: Venazio Porziella, Roberto Arpesani, Alberto Genovese Ever.

Cultura e Spettacolo: Barbara Bonciani, Chiara Morelli, Vincenzo Greco, Eleonora Carlesi, Federico Cammarata (regista premiato al Festival del Cinema di Montreal con il suo “Waking Hours”), Chelo Zoppi.

Sport: Associazione Happy Aia, Rossella Lessi, Infine Pre-miati.

Volontariato: Giuseppina Bombaci e Associazione Amici del Cuore.

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