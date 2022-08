Osservazione al telescopio della luna domenica al Museo di Storia

La luna nel frutteto. Dalle 21 alle 23 di domenica 7 agosto i partecipanti potranno ammirare la superficie lunare grazie ai tre telescopi dell’Alsa. Ingresso a donazione libera, si consiglia la prenotazione: tel. 0586/266711-34, oppure [email protected]

Domenica 7 agosto, alle 21, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e l’associazione Alsa (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) dedicheranno una serata all’osservazione della Luna, nel ricordo dei primi passi dell’astronauta Neil Armstrong effettuati il 21 luglio del 1969. Una serata da non perdere per gli amanti dell’astronomia ma anche per tutti coloro che desiderano vedere più da vicino l’unico satellite naturale della Terra. Dalle 21 alle 23 i partecipanti potranno ammirare la superficie lunare grazie ai tre telescopi dell’Alsa, posizionati nell’area dell’Orto Etnobotanico, dai quali il pubblico potrà effettuare direttamente l’osservazione con l’ausilio di occhiali (anti Covid), distribuiti con un contributo di 2 euro. Inoltre, uno dei telescopi sarà collegato ad una telecamera che proietterà le immagini in tempo reale su maxi schermo, per consentire comunque a tutti i partecipanti l’osservazione della Luna e di altri pianeti. Ingresso a donazione libera, si consiglia la prenotazione.

Per prenotazioni e informazioni: tel. 0586/266711-34, oppure [email protected]

Orario Segreteria del Museo: lun–mer-ven ore 9-13, mar–gio-sab ore 9-13 e 15-18, domenica ore 15-18

