Otello in scena al Grattacielo: una tragedia essenziale per TAC – Teatro al Centro

Uno spettacolo che non lascia spazio alla consolazione, ma invita lo spettatore a confrontarsi con le proprie ombre, uscendo dalla sala con interrogativi profondi su fiducia, amore e responsabilità

Appuntamento con la rassegna TAC – Teatro al Centro, di scena al Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno, diretta da Eleonora Zacchi, che prosegue con grande successo: sabato 11 aprile alle ore 21.15 il pubblico è invitato a confrontarsi con una delle tragedie più cupe e attuali del repertorio shakespeariano, Otello deve morire. Desdemona deve morire (primo studio), adattamento e traduzione di Francesco Niccolini, interpretato da Dimitri Frosali e diretto da Roberto Aldorasi. Lo spettacolo propone una rilettura radicale del capolavoro di William Shakespeare, concentrandosi sul suo nucleo più oscuro e feroce. Al centro della scena restano Otello e Iago, due figure inseparabili e opposte, complici nell’atto più estremo e al tempo stesso irriducibili nemici. La loro relazione diventa il fulcro di una tragedia “scarnificata”, ridotta all’essenziale: un intreccio di sospetti, gelosie, dubbi e vendette che si accumulano fino a generare un clima di inquietudine e distruzione. In questa versione, la vicenda si trasforma in uno spazio mentale abitato da fantasmi e tensioni irrisolte, dove ogni certezza cede il passo al sospetto. Il risultato è un racconto intenso e disturbante, capace di restituire tutta la fragilità e la violenza dei rapporti umani. Particolare rilievo assume la figura di Desdemona, la cui tragedia – insensata, evitabile e profondamente ingiusta – risuona con forza nel presente. In un contesto storico segnato dal dramma del femminicidio, lo spettacolo mette in luce l’arroganza e l’incapacità di dialogo che portano alla distruzione, offrendo una riflessione urgente e necessaria. Un solo attore in scena (l’esperto Frosali, per anni icona della compagnia Arca Azzurra, diretta da Ugo Chiti) per due ruoli simbolo, circondato da presenze invisibili ma tangibili: una sfida teatrale intensa che conferma ancora una volta l’attualità del teatro shakespeariano, capace di parlare con lucidità al nostro tempo. Uno spettacolo che non lascia spazio alla consolazione, ma invita lo spettatore a confrontarsi con le proprie ombre, uscendo dalla sala con interrogativi profondi su fiducia, amore e responsabilità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano 6), con segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, ai numeri 0586 890093 e 340 7550530 oppure via email all’indirizzo segreteria@ centroartisticoilgrattacielo. it. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro.

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