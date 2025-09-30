Ottavio Mangiarini: da Brera a Livorno con le sue opere in carta al Melograno
Ottavio Mangiarini (Brescia, 1990) si è formato al Liceo Artistico e all’Accademia di Brera, approfondendo Teoria e pratica della Terapeutica Artistica. La sua ricerca pittorica si distingue per un linguaggio essenziale e rigoroso, capace di esplorare le zone più intime dell’immaginario attraverso serie di opere che variano su uno stesso tema. Dai ritratti agli uccelli stilizzati, Mangiarini utilizza la ripetizione e il colore per creare armonie visive che trasformano la pittura in esperienza contemplativa e poetica.
“La carta rappresenta per me una dimensione fisica del flusso dei pensieri, dove fissare col segno grafico ciò che è effimero. Ogni serie nasce dal ripetere e trasformare il soggetto, come pagina di una storia personale” – Ottavio Mangiarini.
Le opere su carta dell’artista sono un invito a rallentare, riflettere e ritrovare una dimensione intima in un mondo che corre veloce, offrendo al contempo eleganza formale e forza espressiva.
Informazioni sulla mostra:
Aperta fino a mercoledì 8 ottobre
Orari: 10-12.30 / 16-20 (domenica e festivi 10-12.30 / 17-20, chiusi lunedì mattina)
Melograno Art Gallery, Livorno, via Marradi 62/68
