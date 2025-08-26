Ottavo appuntamento di Inni Sacri al Duomo

Venerdì 29 agosto, alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà "Sant'Agostino. Rivelazione e ragione: la livornese Pieve di San Jacopo" con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Gabriel Fauré (1845-1924)

La casa editrice Sillabe e la Diocesi di Livorno, con la collaborazione di Opera Laboratori, sono liete di presentare l’ottavo appuntamento della rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” al Duomo di Livorno. Venerdì 29 agosto, alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà l’ottavo inno-concerto della rassegna. Si tratta di “Sant’Agostino. Rivelazione e ragione: la livornese Pieve di San Jacopo”, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Gabriel Fauré (1845-1924). La rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” prevede un ciclo di inni-concerti al Duomo di Livorno, uno al mese da gennaio a dicembre 2025, e una collana editoriale a cura di Sillabe per celebrare il Giubileo. Dodici appuntamenti e altrettante pubblicazioni per accompagnare i dodici mesi dell’anno giubilare, dodici eventi con ingresso libero tra la poesia del professor Pier Fernando Giorgetti e l’interpretazione di musiche antiche adattate per fisarmonica dal maestro Massimo Signorini. I volumi sono disponibili rivolgendosi alla sede della casa editrice Sillabe (scali d’Azeglio 22/24, Livorno) o al punto vendita Livorno Store (via Cogorano 6/8, Livorno). È inoltre attiva la vendita online sul portale sillabe.it.

