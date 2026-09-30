Ottobrata di Montenero, arte e tradizione tornano in processione

Domenica 4 ottobre la quarta edizione della processione artistica animata dedicata alla Madonna di Montenero: partenza da piazza delle Carrozze, spettacoli lungo il percorso e arrivo al Santuario al tramonto

di Giulia Bellaveglia

Torna domenica 4 ottobre l’Ottobrata di Montenero, la processione artistica animata dedicata alla Madonna di Montenero, giunta alla sua quarta edizione. L’iniziativa, curata da Fabrizio Brandi e organizzata dalla Pro Loco ViviMontenero Aps, prenderà il via alle 15.30 da piazza Delle Carrozze, dove sarà svelata l’opera “Pgr – Per Grazia Ricevuta”, realizzata da Stefano Pilato, Fabio Leonardi e Riccardo Bargellini e diventata simbolo della manifestazione. Da qui la processione salirà verso piazza di Montenero attraverso un percorso scandito da canto, musica, danza e teatro, con l’arrivo previsto al tramonto in piazza Del Santuario e il momento conclusivo all’interno della chiesa. Protagonisti saranno Michele Crestacci, Dimitri Grechi Espinoza con la New Generation Street Band, Zoe Notartomaso con Valentina Donzella e Noemi Calzavara, I Vincanto, Maria Salvini con Anna Cognetta, Brandi ed Elisabetta Salvadori. “L’idea è quella di un’incursione nel paese, un evento artistico itinerante con uno spirito laico-religioso – spiega Brandi – C’è una parte religiosa per chi è credente e una parte non religiosa per chi non crede, ma sempre nel rispetto della figura della Madonna”. Tra le novità del 2026 c’è l’“Incontro amico tra Pro Loco”, nato per favorire lo scambio tra realtà di volontariato toscane. Quest’anno sarà protagonista una delegazione della Pro Loco di Seravezza. “La storia della Pro Loco è quella di fare comunità e stringere rapporti con altri territori – afferma il presidente Alberto Spagnoli – A Montenero c’è il Santuario, patrono della Toscana, e abbiamo pensato di iniziare un percorso di amicizia con le singole Pro Loco”. “Questa è una delle iniziative sulle quali avevamo puntato – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo -. È un recupero di tradizioni, anche religiose, e di modalità di socialità che stiamo sempre più perdendo. Spero di poter vedere crescere il numero delle edizioni, fino a farla diventare una tradizione”. Tornano anche i “Cuori dell’Ottobrata”, biscotti a forma di cuore prodotti con la Cooperativa Sociale Wonder, simbolo di amore, pace e comunità. La manifestazione ha la compartecipazione di Comune di Livorno e Regione Toscana e il patrocinio di Provincia di Livorno, Diocesi di Livorno e Autolinee Toscane. In caso di pioggia l’evento si svolgerà nell’Aula Mariana. La funicolare resterà aperta fino alle 20.

Condividi:

Riproduzione riservata ©