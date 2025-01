Overload al Cinema Teatro 4 Mori

Domenica 26 gennaio alle ore 17:30, al Cinema Teatro 4 Mori di Livorno, andrà in scena Overload, spettacolo vincitore del Premio Ubu 2018 come miglior spettacolo dell’anno e del Best of BE Festival (Birmingham). L’evento, secondo appuntamento della rassegna TUA – Il teatro che parla di te, qui e ora, curata da Francesco Cortoni e organizzata in collaborazione con il Nuovo Teatro delle Commedie e il Teatro Cinema 4 Mori, rappresenta un’opportunità per assistere a uno dei lavori più innovativi e premiati del panorama teatrale contemporaneo. Sotterraneo, collettivo teatrale di base a Firenze, è noto per il suo approccio sperimentale e multidisciplinare, che combina teatro, arti visive e nuove tecnologie. Dal 2005, la compagnia ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Hystrio, il Premio Ubu, il Premio Lo Straniero e il Premio Be Festival. I lavori di Sotterraneo esplorano tematiche complesse con un linguaggio accessibile e sorprendente, creando un forte dialogo con il pubblico. In Overload, il collettivo affronta il tema delle distrazioni nell’epoca digitale. Lo spettacolo prende forma attorno alla figura di David Foster Wallace, scrittore americano che diventa simbolo di una riflessione sull’ecologia dell’attenzione. La narrazione si sviluppa come un ipertesto teatrale, frammentato da continui salti e interruzioni, che evocano il caos informativo della nostra epoca. Con un cast di grande talento e una regia audace, Overload mescola ironia e profondità, regalando al pubblico un’esperienza unica e immersiva. Sotterraneo è una delle realtà più significative del teatro di ricerca italiano, capace di portare il pubblico a riflettere sulla contemporaneità attraverso un linguaggio innovativo e immediato.

Costi dei biglietti:

Poltronissima: intero € 25,00 – ridotto € 23,00

Poltrona: intero € 22,00 – ridotto € 20,00

Galleria: intero € 20,00 – ridotto € 18,00

Balaustra: intero € 18,00 – ridotto € 16,00

Biglietti disponibili presso il Cinema Teatro 4 Mori.

info e prenotazioni

Nuovo Teatro delle Commedie 342035386

Cinema 4 Mori 3425431247

Preventite www.cinema4mori.it

