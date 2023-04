Padre Dall’Oglio parla del dialogo tra Cristianesimo e Islam

Venerdì 21 aprile, alle 21 nell’Abbazia San Giovanni Gualberto alla Valle Benedetta si terrà il secondo del ciclo di incontri su “Ripartiamo dal dialogo” organizzato dall’Associazione Alberto Ablondi

Venerdì 21 aprile, alle 21 nell’Abbazia San Giovanni Gualberto alla Valle Benedetta si terrà il secondo del ciclo di incontri su “Ripartiamo dal dialogo” organizzato dall’Associazione Alberto Ablondi in collaborazione con numerose realtà, nazionali e cittadine.

Oggetto di approfondimento sarà il dialogo tra Cristianesimo e Islam, a partire dall’esperienza di padre Paolo Dall’Oglio, gesuita fondatore della comunità monastica Deir Mar Musa in Siria. Si tratta di una comunità consacrata al dialogo islamo-cristiano e composta da monaci e monache provenienti da varie Chiese e nazionalità. Come si ricorderà, padre Dall’Oglio è stato rapito nel 2013 in Siria e da allora non si hanno più notizie.

Parlerà di questa esperienza, così rilevante e di grande attualità, Francesca Peliti, autrice del recente libro “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto e una storia”, edizioni Effatà, 2022), in dialogo con Laila Mourabi, una giovane musulmana che fa parte dell’Ufficio per il dialogo interreligioso dell’Unione delle Comunità islamiche in Italia.

All’incontro, coordinato dal prof. Pierluigi Consorti dell’Università di Pisa e membro dell’Associazione Ablondi, tutti sono invitati a partecipare.

Condividi: