“Paganini e… Livorno”, prima edizione al Museo di Storia Naturale

La prima edizione si svolgerà sabato 21 ottobre alle 16,30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di via Roma, 234. Informazioni e prenotazioni: 0586 266711 / 266734 se[email protected]

Concerto per violino solo di Leonardo Ricci. Ventiquattro capricci per violino solo(1817)

MS. 1, Op. 1, – Niccolò Paganini. Presentazione dell’evento a cura del maestro Marco Fornaciari e del maestro . Un evento realizzato in collaborazione con Sillabe Editore, Opera Laboratori e Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno. Quando? Sabato 21 ottobre alle 16,30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, via Roma 234.

L’associazione Accademia degli Avvalorati, a seguito del grande successo della pubblicazione del volume “Paganini e… Livorno” di Massimo Signorini edito da Sillabe Editore ha deciso di realizzare un evento musicale che si celebrerà ogni anno per consolidare e valorizzare il rapporto che lega Niccolò Paganini a Livorno e viceversa, attraverso iniziative rivolte soprattutto alla valorizzazione dei giovani musicisti, ecco per cui già quest’ anno si terrà la prima edizione di “Paganini e… Livorno” con la supervisione del maestro Marco Fornaciari (violinista e socio onorario dell’ associazione Accademia degli Avvalorati) e del maestro Massimo Signorini (presidente e socio fondatore dell’ associazione Accademia degli Avvalorati).

In collaborazione con: Sillabe editore, Opera Laboratori e Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno.

I Capricci di Paganini sono da sempre simbolo di difficoltà trascendentale, obiettivo ultimo del violinista virtuoso. Poco spesso vengono considerati come brani musicali, troppo di frequente invece come semplici esercizi pirotecnici. La verità è in mezzo: attraverso l’utilizzo di tutte le tecniche più difficili eseguibili sul violino, Paganini realizza dei brani di musica di insolita vivacità, in cui si passa dalle atmosfere più luminose e gaie a momenti di grande profondità e dolore. La capacità evocativa paganiniana è qua al suo massimo, e ogni Capriccio è un viaggio in un mondo nuovo e diverso dal precedente. Nei 24 Capricci c’è tutto: l’alto e il basso, la luce e l’ombra, la difficoltà estrema e la melodia struggente; si arriva alla fine pensando che forse l’estro creativo del genio genovese avrebbe potuto crearne ancora e ancora e continuare a lasciarci ammaliati e innamorati del suo mondo musicale così ricco di volti e colori diversi.

Leonardo Ricci nasce nel 1997 a Siena, dove inizia lo studio del violino all’età di sei anni presso L’Accademia Chigiana sotto la guida del M°Mauro Ceccanti con il metodo Suzuki. Prosegue quindi gli studi presso l’ISSM “Rinaldo Franci” di Siena seguito da Lucia Goretti, diplomandosi con 10, lode e menzione d’onore nel 2017, conseguendo poi la laurea biennale con 110, lode e menzione nel dicembre 2022. Studia regolarmente con Marco Fornaciari e con Lucia Goretti, si è perfezionato con Maurizio Sciarretta presso l’Accademia Pianistica di Imola e Salvatore Accardo presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona. Ha frequentato le masterclass di Mauro Ceccanti, Zakhar Bron, Andrea Tacchi, Boris Belkin, Marco Fornaciari, Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Anton Martynov, Cristiano Rossi, Ekhart Lorentzen e Mark Messenger. Negli ultimi anni ha vinto 20 fra primi premi e primi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, vincendo anche premi speciali come premi del pubblico e borse di studio. Ha suonato più volte come solista con l’orchestra eseguendo i maggiori capolavori del repertorio solistico ed esegue regolarmente in concerto i 24 Capricci di Paganini. È diplomato anche in viola ed è un allievo del corso di composizione dell’ISSM “Rinaldo Franci” di Siena. In duo con il pianista Francesco Mazzonetto ha studiato musica da camera con Piernarciso Masi, mentre come membro del Trio Rinaldo si esibisce per le maggiori rassegne italiane, tra cui I concerti del Quirinale, Asolo Musica, Accademia Musicale Chigiana. Dedito anche alla musica contemporanea, collabora regolarmente con il Divertimento Ensemble.

“PAGANINI E… LIVORNO”

I EDIZIONE 2023

Sabato 21 ottobre 2023 ore 16.30

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Via Roma, 234 – Livorno

Informazioni e prenotazioni:

0586 266711 / 266734

[email protected]

