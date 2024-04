Pagine Gialle, primo festival dedicato al Giallo

Sabato 20 e domenica 21 aprile ai Bottini dell’Olio la prima edizione della rassegna "Pagine Gialle, prove di festival letterario", dedicata alla letteratura poliziesca organizzata, da Luca Tommasin, segretario del sindacato autonomo di polizia, e Alessio Porquier. Ingresso gratuito. Quattro incontri ed una mostra cinematografica dedicata al BarLume. Ospite la scrittrice Paola Alberti

di Sofia Mignoni

L’Italia non è solamente il paese del sole, del mare e del buon cibo, ma è anche la patria di molti scrittori che hanno ritratto la nostra società attraverso la lente prismatica del genere giallo. Per questo, da anni, sorgono in tutta la penisola festival letterari dedicati al noir e da quest’anno anche Livorno avrà il suo evento rivolto a questo amatissimo genere. “Devo ringraziare tutta la giunta comunale e lo staff del sindaco, in particolare l’assessore Lenzi che ha sposato subito le nostre proposte ed è riuscito a metterle in pratica – ha esordito Luca Tommasin, segretario provinciale di SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) – l’idea è nata circa quattro o cinque anni fa, grazie ad un mio ex collega Marco De Franchi, quando decise di iniziare a pubblicare thriller. Abbiamo deciso di svolgere quest’evento a Livorno perché per noi è stata una città favolosa, piena di bellezze da scoprire e che ci ha accolto calorosamente. Io e De Franchi ci siamo appoggiati molto ad Alessio (Porquier, n.d.r.) per la realizzazione di questo progetto. Speriamo di fare un bel regalo alla città di Livorno. Ci tengo a ricordare che il festival è completamente gratuito”. “Nella mia carriera non avevo mai avuto a che fare con il giallo – spiega Alessio Porquier, organizzatore di eventi cinematografici, tra i quali il FI PI LI Horror Festival – ma, proprio grazie a questa collaborazione con SAP, sono riuscito a concentrarmi su tutte le sfumature di questo colore. Pagine Gialle vuole dare spazio al territorio, che in questi anni ha prodotto tantissimi autori gialli. In questi due giorni in cui saremo ai Bottini dell’Olio, ci saranno cinque momenti fondamentali: quattro incontri ed una mostra cinematografica dedicata al BarLume. Partendo da sabato pomeriggio alle 16 ci sarà un incontro con Leonardo Gori e Marco Vichi, autori di best-seller tradotti in tutta Europa, con loro dialogherà Marco De Franchi, già precedentemente presentato da Luca. Insieme si confronteranno su temi e situazioni che hanno a che fare con il rapporto tra la Toscana e il “giallo”. A seguire, alle 17.30, ci sarà lo scrittore Gianni Palagonia, già poliziotto antimafia, molto noto nel mondo della letteratura poiché scrive basandosi sulle sue esperienze professionali. A “interrogarlo” sarà presente il magistrato Dott. Massimo Mannucci. Proseguiremo l’evento, grazie a Palomar-Mediawan (casa di produzione delle più importanti fiction italiane, n.d.r.), facendo un omaggio alla serie “I delitti del BarLume” con un’esposizione di interessanti foto di scena, scattate da Paolo Ciriello, uno dei fotografi più apprezzati del cinema italiano. A concludere la giornata di sabato sarà una proiezione dedicata alle vittime della mafia e ai momenti drammatici che hanno segnato la storia del nostro Paese. Domenica pomeriggio, sempre dalle 16, avremo un’ospite speciale: la scrittrice Paola Alberti, famosa sia per aver cercato di rivoluzionare il genere giallo, sia per le cene con delitto che organizza con la sua compagnia, “Compagnia del delitto”. Con lei parleremo del suo libro “A colazione con Sherlock Holmes”, molto divertente e molto colto. A dialogare con Alberti sarà presente l’attore Guglielmo Favilla, che interpreta uno dei personaggi chiave del BarLume e ha impersonato il detective Sherlock Holmes in tanti spot pubblicitari. A seguire il gran finale, ospiteremo un omaggio in onore di Marcello Marziali. Marziali è stato una colonna portante del nostro teatro vernacolare, un amico di tutti, una persona che ha sempre dato la gioia di vivere. Quest’omaggio partirà dal suo personaggio nella serie del BarLume, Gino Rimediotti e saranno presenti diversi attori della serie. Chiuderemo brindando al prossimo anno, sperando che questa prima edizione sia un punto d’inizio: si chiama “Prove di festival letterario” perché cerchiamo di farlo diventare un festival a tutti gli effetti”.

Riproduzione riservata ©