“Panariello Vs Masini” a Capodanno al Modigliani Forum

Un evento unico e speciale quello che si terrà a Livorno il 31 dicembre per festeggiare la notte più lunga dell’anno. Giorgio Panariello e Marco Masini andranno in scena sul palco del Modigliani Forum. Lo spettacolo avrà inizio alle 22

Un evento unico e speciale quello che si terrà a Livorno il 31 dicembre per festeggiare la notte più lunga dell’anno. Giorgio Panariello e Marco Masini andranno in scena sul palco del Modigliani Forum, con il loro spettacolo “Lo Strano Incontro” che per una sera diventerà “…A Capodanno”!

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla: Giorgio Panariello e Marco Masini si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni! E speciale sarà il loro incontro il 31 dicembre!

Lo spettacolo avrà inizio alle 22. Per agevolare tutte le pratiche di accesso allo spettacolo, è vivamente consigliato di arrivare alle 20:30, orario di apertura porte. I biglietti saranno in vendita a partire da domani, venerdì 27 ottobre, alle ore 11.00 su Ticketone.

Quello del 31 dicembre al Modigliani Forum sarà un grande evento a cura di LEG Live Emotion Group: oltre allo spettacolo “Panariello Vs Masini a Capodannno”, si potrà partecipare all’aftershow dj set che inizierà alle 00.30 e vedrà in consolle il fiorentino Roberto Target, tra i più amati DJ in regione, che coinvolgerà il pubblico con la migliore musica da ballare dagli anni 80 ad oggi.

L’aftershow ha posti limitati, si tratta di “Special Tickets Limited Entrance”. Il biglietto si potrà acquistare, fino al termine dei posti riservati all’occasione, a partire da domani venerdì 27 ottobre, solo ed esclusivamente insieme al biglietto dello show delle 22.00 con il costo aggiuntivo di euro 15 + diritti di prevendita.

Il Modigliani Forum è a Livorno in Via Veterani dello Sport e ospita i più grandi eventi live indoor italiani. Per la serata del 31 dicembre sarà attivo anche il servizio guardaroba. Tutte le informazioni su www.legsrl.net.

Condividi: