Pane e pomodoro, la tradizione torna a Stagno: tre giorni di festa con musica e sapori toscani

Dopo un’attesa lunga dieci anni, torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate locale: la Sagra del Pane e Pomodoro. L’evento si svolgerà dal 10 al 12 luglio al Centro Sportivo Priami di Stagno, nel comune di Collesalvetti, grazie all’impegno della società sportiva Lions Amaranto Rugby Livorno e di oltre 100 volontari pronti a dare vita a tre giornate all’insegna della convivialità.

La manifestazione unirà buon cibo, birra e intrattenimento musicale. Ad accompagnare le serate saranno “Viaggia Insieme a Me” venerdì 10 luglio, “Il Resto della Ciurma” sabato 11 luglio e la “Gatta Band” domenica 12 luglio.

L’obiettivo è quello di riportare al centro della vita cittadina una tradizione che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per residenti e visitatori, valorizzando al tempo stesso il lavoro del volontariato e lo spirito di comunità che da sempre caratterizza Stagno.

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