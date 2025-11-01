Paolo Bargelli presenta la mostra Inside My Nature

Con la mostra Inside My Nature (a cura di Michael Rotondi), Paolo Bargelli invita il pubblico a immergersi in un mondo naturale reinventato, dove segno e colore costruiscono paesaggi immaginari e intensamente emotivi. Le sue opere, caratterizzate da linee fluide, stratificazioni di carta e colori vivaci come giallo, rosa, blu e verde, danno vita a fiori impossibili e giardini astratti, in un equilibrio tra gesto spontaneo e controllo formale. Bargelli non rappresenta la natura, ma la reinventa, costruendo ecosistemi su carta in cui il caos del disegno si organizza in un linguaggio coerente e poetico. A ospitare la mostra è il Punk Rock Shop, il nuovo studio/laboratorio aperto nel cuore di Borgo Cappuccini a Livorno. Fondato come spazio polifunzionale dall’autore del progetto (non nominato nel testo), il Punk Rock Shop si propone come luogo di arte, curatela, impegno sociale e politico. Lo studio punta a diventare un punto di riferimento per la promozione di giovani artisti, studenti e progettualità locali, ispirandosi a esperienze come Fashion Moda nel Bronx o la Farmacia Wurmkos a Milano. La mostra di Bargelli, livornese classe ’78, è il primo evento ufficiale del nuovo spazio, a cui seguiranno esposizioni e iniziative legate a arte, stampa e cultura visiva.

INSIDE MY NATURE

Punk Rock Shop

borgo cappuccini 139/141 Livorno

Inaugurazione Sabato 8 Novembre 2025

h.18:30

dall’8 Novembre al 3 Dicembre 2025

visitabile dal Martedì al Sabato dalle h.16 verificare se possibile su Instagram e Whatsapp 3317368034

