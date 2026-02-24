Paolo Fidanzi e Floriana Gerosa. Doppio appuntamento alla Melograno Art Gallery
Dal 26 febbraio la Melograno Art Gallery di Livorno ospita due voci artistiche molto differenti, ma entrambe centrali nel panorama contemporaneo
Dal 26 febbraio la Melograno Art Gallery di Livorno ospita due voci artistiche molto differenti, ma entrambe centrali nel panorama contemporaneo.
Paolo Fidanzi propone tele in cui dialogano rosso e bianco. Il rosso, stratificato e vibrante, non è mai semplice sfondo: è materia viva, memoria, emozione. Su di esso emergono figure bianche geometriche, sospese e isolate, che evocano equilibrio, relazione e spazio per l’emozione. In alcune opere le figure interagiscono, si sfiorano o si versano dentro: vasi comunicanti che diventano metafora dell’umano, della relazione, della linfa emotiva condivisa. Nato a Pomarance nel 1957, Fidanzi unisce alla pittura una lunga esperienza di psicologia, poesia e riflessione sociale, che conferisce alle sue opere profondità e intensità emotiva.
Floriana Gerosa presenta sculture in terracotta smaltata, eleganti e minimali. Le figure, essenziali e verticali, evocano presenze silenziose che parlano attraverso sottrazione: linee morbide e geometrie armoniose suggeriscono movimento e narrazione meditativa. Le sculture, talvolta accompagnate da piccoli frammenti autonomi, creano un dialogo tra spazio e corpo, tra visibile e invisibile, trasformando l’osservazione in esperienza contemplativa. Nata a Milano, Gerosa ha affinato il suo linguaggio con maestri della scultura a Firenze e Carrara, fondendo grazia e forza, semplicità e profondità.
Vernissage sabato 28 febbraio alle ore 18.
La mostra sarà aperta fino alle ore 12.30 di mercoledì 4 marzo.
Orario mostra
10.00–12.30 e 16.00–20.00
Domenica e festivi 10.00–12.30 e 17.00–20.00
Chiuso lunedì mattina
Melograno Art Gallery – Livorno, via Marradi 62/68
[email protected]
339 2399148
