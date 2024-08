Paolo Ruffini torna con i suoi doppiaggi in Fortezza Vecchia

Giovedì 8 agosto alle 21.30 l'attore, regista e showman labronico si scatenerà come solo lui sa fare in un tour de force tra improvvisazione e "grandi classici" con i doppiaggi in livornese che sono entrati nella storia dell'umorismo e del web italiano per la loro "viralità"

Paolino Ruffini torna nella sua Livorno per celebrare i mitici doppiaggi del “Nido del Cuculo” con “Io? Doppio! Politicamente corretto” in Fortezza Vecchia, nella stagione artistica di Menicagli Pianoforti.

Giovedì 8 agosto alle 21.30 l’attore, regista e showman labronico si scatenerà come solo lui sa fare in un tour de force tra improvvisazione e “grandi classici” con i doppiaggi in livornese che sono entrati nella storia dell’umorismo e del web italiano per la loro “viralità” (prima ancora che la parola “virale” fosse inventata).

Accompagnato dall’inconfondibile voce di Lorenzo Ceccarini (in arte “Ciccetto”), che dalle prime VHS “pirata” agli smartphone di ultima generazione, ha riecheggiato in tutti i doppiaggi, Ruffini ricostruirà la storia di oltre 20 anni di “doppiaggi”, con grandi classici e nuovi (inediti) filmati.

Politica, attualità, cinema, nuovi supereroi, grandi saghe – niente verrà risparmiato dalla verve comica iconoclasta di Ruffini & Co.

All’interno dello spettacolo, nemmeno tanto tra le righe, una riflessione (semiseria) sul “politicamente corretto” oggi, dove sta andando la comicità contemporanea e la libertà di parola/espressione.

Un’occasione unica per passare due ore nell’allegria più sfrenata e senza pensieri.

Lo spettacolo fa parte del cartellone pensato da Luca Menicagli per la Fortezza Vecchia, bene gestito dall’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale.

I biglietti sono acquistabili dal sito www.fortezzavecchia.it e sul circuito Ticketone (posto unico 20 euro, su Ticketone + diritti di prevendita).

