Parco Lenci, 136 alberi per contrastare i cambiamenti climatici

Completata la zona lato mare del nuovo parco urbano, parte del programma nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Presenti Cepparello, Viviani e l’architetta Bambini. L’altra metà sarà pronta tra un mese

Ad Antignano, sul lato mare di via Puini, ha preso forma il nuovo parco urbano con 136 alberi appena piantati, pensato per migliorare la qualità ambientale e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. L’intervento fa parte del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” e comprende anche i lavori in corso in piazza del Cisternone, davanti alla chiesa di Sant’Andrea.

All’inaugurazione erano presenti data-start=”965″ data-end=”1042″>l’assessora alla Cura e Incremento del Verde in Città Giovanna Cepparello, l’assessora alla Rigenerazione Urbana Silvia Viviani e l’architetta Matilde Bambini dell’Ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici del Comune di Livorno.

I lavori al parco, iniziati a fine agosto per favorire l’attecchimento delle piante, hanno previsto la piantumazione di specie tipiche della flora mediterranea, configurandosi come un intervento di data-start=”1429″ data-end=”1465″>forestazione urbana e periurbana. L’obiettivo è quello di contribuire alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e al miglioramento del benessere ambientale.

Per l’irrigazione è stato installato un sistema ad ala gocciolante su più linee; inoltre è stato rifunzionalizzato un pozzo esistente e realizzata una cisterna per l’accumulo delle acque meteoriche, garantendo un uso sostenibile delle risorse idriche.

data-end=”2177″>Quella inaugurata oggi è la parte lato mare del parco; la restante area, quella che si affaccia sul centro commerciale Marilia, sarà completata e inaugurata entro un mese.

L’importo complessivo dei lavori, che comprendono sia via Puini sia piazza del Cisternone, ammonta a 687mila euro.

“Questo è un finanziamento che ci permette di piantare alberi e di assicurarci che effettivamente sopravvivano alle ondate di calore estive, sempre più letali per le piante” – ha spiegato l’assessora Giovanna Cepparello. “È lo stesso finanziamento che ci consente di realizzare anche la nuova area davanti alla chiesa di Sant’Andrea, in piazza del Cisternone. Si tratta di un programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici: interventi di adattamento, ma anche di mitigazione, che prevedono l’incremento del verde e la realizzazione di opere utili all’irrigazione”.

“Il parco Lenci è un esempio di come le aree verdi pubbliche possano diventare dei dispositivi complessi, in grado di attrarre risorse di diverso tipo – ha detto l’assessora Silvia Viviani – In questo progetto ci sono fondi comunali, per esempio per la parte dei giochi, e risorse provenienti da un fondo dedicato all’adattamento climatico. L’obiettivo è il benessere delle piante e delle persone. Il verde, come diciamo sempre, non è solo un ornamento o un colore: è uno strumento di benessere psicofisico e di coesione sociale”.

Infine, l’architetta Matilde Bambini ha illustrato le scelte botaniche: “Da questa parte del parco abbiamo piantato tamerici, in continuità con il lungomare, mentre spostandosi verso via Puini troviamo aceri, gelsi, olmi campestri, alberi del corallo, cipressi, platani e lecci. Testeremo anche un nuovo sistema per mantenere le piante umide, il water box, che dovrebbe consentire la crescita degli alberi nei primi anni senza la necessità di un impianto di irrigazione fisso”.

