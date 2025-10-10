Parco Levante festeggia 10 anni

Dal 10 al 19 ottobre, musica, spettacoli e shopping. E sabato 11 ottobre sul palco salirà la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius

Parco Levante celebra dieci anni di attività e vi invita a “Dieci Anni, Mille Emozioni!”, proponendo, dal 10 al 19 ottobre, un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti per tutta la famiglia. Dieci giorni di musica, performance, intrattenimento e occasioni di shopping per festeggiare, insieme alla città di Livorno e a tutto il territorio, dieci anni di emozioni insieme. “Da sempre vicino alla comunità, Parco Levante è Livorno: in questi dieci anni siamo cresciuti insieme alla comunità, tra iniziative sociali, sportive e culturali, collaborazioni con associazioni locali, sportive e scuole, rassegne dedicate agli artisti del territorio e collaborazioni con le realtà culturali cittadine. La galleria è oggi un hub di vita quotidiana dove fare acquisti, incontrarsi e partecipare ad attività per tutte le età, con servizi pensati per famiglie, studenti e visitatori della provincia. Siamo il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero dell’intera provincia, un luogo quotidiano di incontro con una forte “livornesità”: aperti, calorosi, diretti, e questo anniversario celebra soprattutto il legame con la città” – dichiara Federico Lensi – della società di gestione Savills Italia, livornese doc e Direttore da alcuni anni del Parco Levante. Mentre, Maurizio Baldi, procuratore speciale della Levante SRL, proprietaria della struttura Livornese aggiunge: “Per noi questo anniversario non è solo un traguardo, ma un punto di ripartenza. In dieci anni Parco Levante è diventato un luogo di vita quotidiana per migliaia di persone: investiremo ancora in servizi, nuovi punti vendita, sostenibilità e progetti che valorizzino il Centro Commerciale, Livorno e il suo territorio. Vogliamo continuare a essere una casa aperta, inclusiva e contemporanea, dove fare acquisti certo, ma anche incontrarsi e condividere esperienze. Grazie a chi ci ha scelto fino ad oggi, a chi continuerà a preferirci e a chi ci sceglierà anche domani”.

Ricordiamo gli appuntamenti principali del ricco palinsesto previsto per i festeggiamenti. Sabato 11 ottobre, quando sul palco allestito nella piazza centrale del Parco Levante, saliranno i ragazzi, diversamente abili e non, della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, magistralmente guidati dal regista Lamberto Giannini. Venerdì 17 ottobre, il Centro Commerciale rimarrà aperto fino alle ore 23.00 e alle ore 17.30 si procederà al tradizionale taglio della maxi torta preparata dagli abili pasticceri del supermercato Coop. Ospite della serata il cabarettista-attore Jonathan Canini che intratterrà il pubblico con un estratto della sua piece teatrale di successo. Infine, sabato 18 ottobre, ospite del Centro Commerciale Francesco Taverna, il papà di Chico, un milione di follower su Instagram, decine di migliaia di like per ogni sua apparizione in video. Lo scrittore presenterà il suo ultimo libro “Chico. Missione amore”. Domenica 19 ottobre, gran finale con la presenza di Sonic e degli youtuber I Maturi, il duo amato dai giovanissimi.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 10 ottobre, ore 16.00 – Radio Stop Live

Sabato 11 ottobre, ore 17.00 – “Sfiorarsi” con la Compagnia Mayor Von Frinzius e In Festa con Nina Dance Group

Domenica 12 ottobre, ore 16.30 – In Festa con Nina Dance Group

Lunedì 13 ottobre, ore 17.00 – Levante Pizza Party e show musicale con NoOne Band – Beatles Tribute

Martedì 14 ottobre, ore 17.00 – show musicale con Samuele Borsò

Mercoledì 15 ottobre, 0re 15.00 – Shopping Days: Speciale Anniversario

Giovedì 16 ottobre, ore 16.00 – Levante Fashion Show

Venerdì 17 ottobre – Notte a Colori

ore 17.00 – Anniversario con Nina Dance

ore 17.30 – Torta di compleanno

ore 20.00 – Shopping Days: Notte a Colori

ore 21.00 – Jonathan Canini Show per Parco Levante

Apertura straordinaria dei negozi fino alle 23.00

Sabato 18 ottobre, ore 16.30 – Talk show con Francesco Taverna, il papà di Chico, e firmacopie del suo ultimo libro “Chico. Missione amore”.

Domenica 19 ottobre

per tutto il giorno Incontra Sonic

ore 15.30 – Balli di gruppo e trucca bimbi con Nina Dance

ore 17.00 – meet&greet con I Maturi

