Parco Levante, sabato e domenica l’evento Leo Nerd

Sabato 19 e domenica 20 marzo dalle 10 fino alle 19 il Centro Commerciale Parco Levante è pronto a stupirvi ospitando una creazione artigianale denominata “Flipper i 4 Cavalieri” che ha già entusiasmato gli spettatori e i conduttori di Italian’s got talent

Il Centro Commerciale Parco Levante è pronto a stupirvi ospitando una creazione artigianale denominata “Flipper i 4 Cavalieri” che ha già entusiasmato gli spettatori e i conduttori di Italian’s got talent. L’evento è una sorta di laboratorio-gioco dove verrà illustrato come, attraverso delle macchine semplici come la leva, la carrucola e un piano inclinato, si sia riusciti a costruire il “Flipper i 4 Cavalieri” totalmente in legno.

Coloro che accompagneranno e guideranno gli spettatori in questa avvincente avventura saranno due personaggi: Leo, ovvero la trasposizione di Leonardo Da Vinci, e Nerd, un personaggio moderno e tecnologico. L’interazione tra i due personaggi permetterà di informare gli spettatori su delle nozioni molto interessanti e al tempo stesso di divertirli grazie alle gag esilaranti derivanti dalle differenze tra Nerd e Leo. Gli spettatori selezionati saranno invitati a giocare col marchingegno sperimentandolo in prima persona. L’attività si svolgerà nei giorni di sabato 19 e domenica 20 marzo dalle ore 10 fino alle 19.