Parla Enrico Berlinguer, evento in piazza della Repubblica a 50 anni dal suo storico discorso a Livorno

di Martina Romeo

Quello tenuto da Berlinguer l’11 luglio 1975 a Livorno è riconosciuto come uno dei più importanti comizi della politica e della storia del nostro Paese. In onore di ciò, nel giorno del suo 50esimo anniversario, i cittadini potranno rivivere il discorso dove è stato originariamente svolto: venerdì 11 luglio in piazza della Repubblica, alle ore 21:30, il comizio sarà infatti reso visibile su un maxischermo. Un appuntamento, “Parla Enrico Berlinguer”, presentato dall’operatrice culturale Claudia Pavoletti, durante il quale interverranno il primo cittadino livornese Luca Salvetti, l’onorevole Michele Ventura, presidente del Comitato Toscano mostra Berlinguer e dove sarà possibile ascoltare letture di Fabrizio Brandi, che racconterà come Livorno si preparò ad accogliere Berlinguer e le emozioni suscitate tra i presenti in piazza. “Questo è uno degli appuntamenti più suggestivi e coinvolgenti tra quelli proposti quest’anno – ha introdotto la conferenza il sindaco Salvetti – Ho capito subito che fosse uno dei passaggi che serviva alla città, soprattutto per una riflessione che riguarda tutto il Paese”. Salvetti non ha mancato di sottolineare la forza evocativa della foto scelta per la locandina dell’evento. “La foto della locandina è bellissima e indubbiamente adatta all’evento organizzato – ha dichiarato – Enrico Berlinguer è uno dei politici che ha più foto di spalle rispetto alla platea che aveva davanti. Un aspetto per me decisivo di quello che è stato Berlinguer come figura politica”. La serata dell’11 luglio, realizzata per evidenziare sia il personaggio storico che l’attualità ancora oggi trasmessa dal politico, sarà inoltre una pre inaugurazione della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” che avrà luogo, a ingresso libero, al Nelson Mandela Forum di Firenze da mercoledì 3 settembre a domenica 5 ottobre 2025 dopo le tappe di Roma, Bologna, Sassari e Cagliari. “La mostra cresce a ogni sede, – spiega Maurizio Paolini, parte del comitato politico a garanzia della mostra – e noi l’arricchiamo con il padiglione della sezione Toscana, il quale vedrà le presenze più importanti di Berlinguer sul territorio. Sarà una mostra di 2500mq. Il comitato politico e organizzatore dell’esposizione si articola nell’organizzazione di tutto, tra iniziative, dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli e film. Berlinguer era molto legato a Livorno e alle sue politiche portuali, tanto da avere un filo diretto con gli stessi dirigenti, e io sono particolarmente felice che le cooperative e le aziende, ma soprattutto i lavoratori del porto, abbiano voluto sostenere questa manifestazione”. Durante la conferenza un plauso particolare è andato alla Provincia di Livorno, per la sua lungimiranza nel conservare tutti i filmati e i diversi materiali. “Una mostra che racconta una storia di impegno civile che vorremmo ricordasse chi quella stagione l’ha vissuta, e conoscesse chi era troppo piccolo o non era ancora nato” tengono a precisare gli iscritti all’associazione Enrico Berlinguer, mirata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana. “L’iniziativa dell’11 luglio è prima nel suo genere. – evidenzia Paolo Fontanelli – In nessuna delle tappe precedenti della mostra c’è stata un’anteprima così importante. Credo che tutto questo rappresenti l’idea che sta nel titolo della stessa esposizione, ‘I luoghi e le parole di Berlinguer’. Abbiamo messo in piedi un programma che prevedrà ogni giorno un’iniziativa politica, con dialoghi sulle idee di Berlinguer a più voci, coordinati soprattutto da giornalisti, su temi come l’impegno civile, il rispetto dei diritti e la fermezza nel difendere le istituzioni democratiche. Il valore della mostra, dei suoi contenuti, merita decisamente attenzione”. “Durante queste iniziative – conclude Fiorella Gasperini – la figura di Berlinguer viene recuperata sul piano della dimensione storica, ma permette anche di interrogare ancora oggi il nostro presente”.

