Parliamo di cinema, a marzo tre incontri a Villa Maria

Parliamo di cinema alla Biblioteca Labronica sede di Villa Maria, Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo è una iniziativa promossa dal Comune di Livorno e organizzata da Cooperativa Itinera che prevede 3 incontri, il venerdì pomeriggio alle 17.30 dedicati al cinema delle origini a Livorno e in Toscana. Si comincia venerdì 8 marzo e si prosegue venerdì 15 e 22 marzo. Attraverso una conversazione con gli autori Renato Bovani e Rosalia Del Porro che hanno dedicato molti anni agli studi e alle ricerche archivistiche saranno svelati aspetti inediti della nascita del cinema e dell’arrivo del cinema a Livorno e in Toscana. Renato Bovani e Rosalia Del Porro si sono laureati presso la Facoltà di lettere dell’Università di Pisa con una tesi in Storia e Critica del cinema incentrata sul cinema delle origini a Livorno. Dal 1980 si sono dedicati alla ricerca di materiali documentari e iconografici per la ricostruzione della memoria storica del cinematografo (negli anni tra il 1895 e il 1915) nello specifico territorio dell’area occidentale della Toscana. I loro studi sono confluiti in numerosi saggi e articoli pubblicati in quotidiani locali e nazionali, in riviste specializzate e in pubblicazioni monografiche, in particolare: “La macchina delle meraviglie – Gli albori del cinema a Livorno (1895-1915)”e “Quando il cinema arriva a Viareggio storia, memoria e cronache (1896-1915)”, entrambi Felici Editore, e “La fotografia animata a Lucca Memorie e cronache del cinema delle origini (1897-1915) e “Il cinema a Pisa dalle origini alla Grande Guerra 1897-1915” Edizioni ETS.

VILLA MARIA – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica

Via F. Redi 22 – (ingresso anche da Via Calzabigi 54) – Livorno

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0586219265 – 219151 [email protected]

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Venerdì 8 marzo h 17.30

Conversazione sul cinema

delle origini a Livorno 1

con Renato Bovani e Rosalia Del Porro

Venerdì 15 marzo h 17.30

Conversazione sul cinema

delle origini a Livorno 2

con Renato Bovani e Rosalia Del Porro

Venerdì 22 marzo h 17.30

Conversazione sul cinema delle origini

a Pisa, Lucca e Viareggio

con Renato Bovani e Rosalia Del Porro

