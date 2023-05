Parliamo di cinema, martedì 30 maggio ultimo appuntamento

All'incontro, inserito all'interno del Maggio dei libri a cura della Regione Toscana, Tiziana Solari della Biblioteca Labronica parlerà dello scrittore, giornalista e sceneggiatore per lo schermo e il teatro lo statunitense Truman Capote. Appuntamento alle 17

Parliamo di cinema è la piccola rassegna della Biblioteca Labronica di Villa Maria dedicata ad approfondimenti con esperti e studiosi. Dopo le proiezioni collettive, che si sono susseguite ogni martedì da gennaio, e che hanno proposto la visione di molti classici del cinema d’autore, spazio alle parole per il racconto di alcuni aspetti specifici del rapporto fra il cinema e i suoi registi, i soggetti e gli sceneggiatori, e le colonne sonore. Martedì 30 maggio ultimo appuntamento alle 17.00. Parleremo dell’opera del famoso scrittore statunitense Truman Capote, autore di romanzi come Colazione da Tiffany (1958) e A sangue freddo (1966), giornalista e sceneggiatore per lo schermo e il teatro. Amico di divi come Marilyn Monroe e Marlon Brando, è stato una delle figure più rappresentative e controverse della scena intellettuale e mondana americana tra gli anni Sessanta e Settanta. La carriera di Capote verrà presentata dalla bibliotecaria e appassionata di cinema Tiziana Solari, della Cooperativa Itinera, affrontando in particolare il rapporto dello scrittore con la settimana arte, con brevi racconti della vita, le amicizie, le fotografie, le interviste e i film più celebri tratti dai suoi romanzi e suggerimenti per approfondire la conoscenza della sua opera. L’iniziativa è all’interno del programma “Il Maggio dei libri” a cura della Regione Toscana, campagna del Centro per il libro e la lettura che torna quest’anno dal 23 aprile al 31 maggio. La rassegna è promossa dal Comune di Livorno e organizzata da Cooperativa Itinera.

Per informazioni: tel. 0586219265 – 219151

[email protected]

VILLA MARIA – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica. Via F. Redi 22 – (ingresso anche da Via Calzabigi 54) – Livorno

