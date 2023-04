(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Parliamo di Cinema, nuova rassegna a Villa Maria

Quattro incontri di approfondimento con esperti e studiosi che avranno luogo sempre il martedì pomeriggio alle 17 a partire dal 18 aprile. Il primo incontro si intitola “La storia del cinema raccontata dai grandi registi”

A conclusione della lunga maratona di proiezioni collettive che si sono susseguite ogni martedì da gennaio, a cura delle bibliotecarie, la Biblioteca di Villa Maria propone la breve rassegna Parliamo di Cinema. Si tratta di quattro incontri di approfondimento con esperti e studiosi, promossa dal Comune di Livorno e organizzata da Cooperativa Itinera, che avranno luogo sempre il martedì pomeriggio alle 17 a partire dal 18 aprile. Il primo incontro dal titolo “La storia del cinema raccontata dai grandi registi”, vede la presenza dello scrittore e regista Leandro Giribaldi: dai pionieri fino alla rapida trasformazione del cinematografo in industria dello spettacolo, in quel conflitto permanente fra arte e commercio. Giribaldi è autore del volume: “Un’ombra è soltanto un’ombra. Una guida alla storia del cinema raccontata dai grandi registi” edito da Campimagnetici. Il volume propone un percorso umano e artistico tra 28 maestri del grande cinema. Come sceneggiatore e regista ha realizzato documentari e cortometraggi, collabora con il “Cinema Castello” di Firenze, presso il quale organizza corsi di storia del cinema e rassegne e con la Biblioteca “E.Ragionieri” di Sesto Fiorentino.

Martedì 2 maggio h 17 si terrà l’incontro sul rapporto fra cinema e musica, dal titolo “I meccanismi emotivi nella musica per film di Ennio Morricone”. Il musicista Luca Bagagli spiegherà alcuni passaggi più celebri delle melodie che hanno contribuito a rendere grandi i film di Sergio Leone, Tornatore ed altri. Violinista, direttore d’orchestra e arrangiatore, come musicista Bagagli ha collaborato con diverse istituzioni lirico sinfoniche italiane a Roma, Milano, Torino, Venezia, Napoli, Genova, Palermo suonando con direttori d’orchestra come Gatti, Petrenko, Temirkanov, Conlon, Valchua, Santi, Oren. Ha effettuato tournée per il mondo suonando e registrando per Ennio Morricone, Nicola Piovani, Franco Piersanti, Mina, Cammariere, Pino Daniele, Max Gazzè, Claudio Baglioni, Fabrizio Bosso e molti altri. A Napoli, presso il Teatro Bellini, ha ideato in qualità di relatore il ciclo “Cosa Ascoltare, Perché ascoltare”, lezioni concerto a tutto tondo mirate a guidare e incuriosire il pubblico nell’ascolto della musica.

Martedì 9 maggio h 17, il professor Marco Bardini, docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Pisa parlerà del rapporto fra cinema e letteratura affrontando nello specifico l’esempio de “L’isola di Arturo: dal romanzo al film”: dal romanzo di Elsa Morante alla trasposizione cinematografica di Damiano Damiani. L’iniziativa è all’interno del programma “Il Maggio dei libri” a cura della Regione Toscana, campagna del Centro per il libro e la lettura che torna quest’anno dal 23 aprile al 31 maggio. Marco Bardini ha pubblicato per ETS “Elsa Morante e il cinema” (2014) e “Boccaccio Pop, usi riusi e abusi del Decameron nella contemporaneità” (2020). Infine la rassegna terminerà il 30 maggio con una proposta bibliografica fra letteratura e cinema dal titolo “TRUMAN CAPOTE – uno scrittore prestato al cinema” a cura di Tiziana Solari, Cooperativa Itinera, sempre all’interno de “Il Maggio dei libri”. Inoltre tutti i giovedi alle h 18, dal 23 aprile al 31 maggio, sarà possibile fare il Tour della Biblioteca di Villa Maria: le bibliotecarie condurranno il pubblico alla scoperta della storia dell’edificio che ospita la biblioteca e della collezione libraria caratterizzata dai Fondi sullo spettacolo. Durante l’incontro saranno spiegati i servizi offerti dalla biblioteca.

