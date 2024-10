Parliamo di cinema, ripartono gli incontri a Villa Maria

Martedì 5 novembre la presentazione del volume di Paolo Lago e Gioacchino Toni dal titolo "Spazi contesi. Cinema e banlieue. L'Odio, I Miserabili, Athena". L'autore dialogherà con Enzo Favero

Martedì 5 novembre alla Biblioteca di Villa Maria, Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo “Parliamo di cinema” con la presentazione del volume di Paolo Lago e Gioacchino Toni dal titolo “Spazi contesi. Cinema e banlieue. L’Odio, I Miserabili, Athena“. Paolo Lago racconterà la genesi del volume recentemente pubblicato per le edizioni Milieu, che partendo da film come “L’Odio” (1995) di Mathieu Kassovitz, “I Miserabili” (2019) di Ladj Ly e “Athena” (2022) di Romain Gavras propone una riflessione sui rapporti centro-periferia francesi e sulle diverse strutture di potere presenti nelle banlieue (periferie francesi). L’analisi degli spazi, come ambiti del contendere, rappresenta la chiave di lettura principale proposta dal volume, che contiene anche due saggi di Sandro Moiso ed Emilio Quadrelli. L’autore dialogherà con Enzo Favero.

