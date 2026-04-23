“Parole Vive”, Sillabe ricorda così Maddalena Paola Winspeare

Il volume, intitolato Mamma e il suo nuovo cappello, nasce come supporto ai familiari delle donne colpite da questa malattia, concentrandosi non sugli aspetti clinici ma sulla dimensione umana, emotiva e relazionale

Venerdì 24 aprile ricorrono cinque anni dalla scomparsa di Maddalena Paola Winspeare, storica dell’arte e fondatrice della casa editrice Sillabe, un punto di riferimento nel panorama culturale e museale italiano. La sua figura resta indelebile per il carisma, la visione e la profonda umanità che ha saputo trasmettere. Amava l’arte, la natura, il mare e la sua città, Livorno, ed era guidata da uno spirito altruista e generoso. Rigorosa e appassionata nel lavoro, si distingueva al tempo stesso per un cuore immenso e un sorriso unico.

Oggi la casa editrice, per onorarne la memoria, presenta e avvia un’iniziativa annuale intitolata “Parole vive”, con l’obiettivo di sostenere progetti editoriali dedicati a tematiche di rilevanza culturale, artistica e sociale. “Parole vive” nasce dal desiderio di dare continuità a una voce che, pur non essendo più presente fisicamente, continua a vivere attraverso l’anima e il cuore di Sillabe. L’iniziativa si propone di trasformare il ricordo di Maddalena Paola Winspeare in un impegno concreto e duraturo, promuovendo ogni anno un progetto editoriale capace di affrontare con sensibilità e profondità temi come l’arte, il sociale, la sostenibilità, la salute e il benessere.

Per questa prima edizione – a partire da una serie di proposte pervenute nei mesi scorsi – la scelta è ricaduta sul progetto editoriale a cura di Claudia Mazzeranghi, dedicato al tema del tumore al seno, causa della prematura scomparsa di Maddalena Paola Winspeare. Il volume, intitolato Mamma e il suo nuovo cappello, nasce come supporto ai familiari delle donne colpite da questa malattia, concentrandosi non sugli aspetti clinici ma sulla dimensione umana, emotiva e relazionale. Un’attenzione particolare è dedicata ai più giovani, ai bambini e alle bambine, spesso costretti ad affrontare situazioni più grandi di loro, segnate da paure e fragilità. Attraverso la delicatezza di un albo illustrato, l’autrice trasforma la difficoltà in relazione e il coinvolgimento passivo in partecipazione attiva. Le parole e le immagini accompagnano i più piccoli lungo il percorso di cura, che diventa un viaggio alla scoperta delle proprie emozioni.

Mamma e il suo nuovo cappello rappresenta un tributo alla memoria della storica dell’arte e, al tempo stesso, un atto concreto di sensibilizzazione. L’uscita del volume è prevista per il prossimo settembre e sarà accompagnata da eventi, presentazioni e momenti di confronto aperti al pubblico. Parte del ricavato derivante dalla vendita del libro sarà devoluta all’associazione “Bimbe in rosa”, che fa parte del Canoa Club Livorno ed è impegnata in alcuni progetti finalizzati a sostenere le donne colpite dal tumore al seno.

A partire dalle prossime edizioni, i progetti editoriali potranno essere presentati nel periodo ottobre-dicembre e saranno valutati per la selezione dell’iniziativa da sostenere nell’anno successivo. Nel mese di settembre, saranno comunicate tutte le modalità per partecipare alla seconda edizione.

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