“Parte da noi”, assemblea pubblica al Circolo Carli Salviano

Giovedì 16 febbraio alle 21 nei locali del Circolo Arci P. Carli Salviano, le coordinatrici della Mozione Schlein di Livorno Claudia Leone e Mia Diop hanno organizzato un’assemblea pubblica per parlare e confrontarsi con le associazioni del territorio e i cittadini, sui temi di welfare, lavoro ed inclusione sociale. “Occorre fare una seria riflessione sul welfare che si vuol costruire, poiché esistono nuove fragilità a cui far fronte , dal diritto alla casa, ad avere un lavoro dignitoso fino a procedere verso una sempre maggiore integrazione tra il livello sanitario, lavorativo e quello sociale, affinché non si ragioni più solo in termini di cura e/o assistenzialismo, ma anche di capacità di sviluppare benessere individuale e sociale: dunque pensare agli obiettivi di prevenzione e di inclusione delle persone nei percorsi di emancipazione dal bisogno, volto alla realizzazione di un nuovo sistema di welfare per il nostro Paese, che si fondi su tre valori fondamentali: prossimità, universalismo, ed inclusività”.

Saranno presenti al dibattito l’assessora regionale al sociale Serena Spinelli e Diego Blasi del coordinamento regionale “Parte da Noi” a sostegno della candidatura della Mozione Elly Schlein alle primarie prossime del 26 febbraio 2023, e con la partecipazione del consigliere regionale Francesco Gazzetti.

