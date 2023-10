Parte la stagione del Circolo di Lettura di Antignano

Nei locali della Stazioncina ogni secondo venerdì del mese, dalle 16,30 alle ore 17,30 fino a maggio 2023 sarà commentato un libro letto il mese precedente. Chiunque però può prendere parte alle riunioni, anche se non ha letto il libro, per curiosità o per ascoltare

Venerdì prossimo 13 ottobre primo incontro del Circolo di Lettura di Antignano. Si parlerà de “Il treno dei bambini” di Viola Ardone. Chi è interessato a leggere un libro, a scambiarlo, a commentarlo, a condividere questa esperienza con altri, partecipi al Circolo di Lettura che anche quest’anno l’Associazione Vivi Antignano organizza, visto l’interesse e la partecipazione registrata nella passata edizione.

Nei locali della Stazioncina ogni secondo venerdì del mese, dalle 16,30 alle ore 17,30 fino a maggio 2023 sarà commentato un libro letto il mese precedente. Chiunque però può prendere parte alle riunioni, anche se non ha letto il libro, per curiosità o per ascoltare, per conoscere una storia, per esporre il proprio punto di vista. Ecco i titoli scelti e la data in cui verranno commentati

– “Fiori sopra l’inferno” di Ilaria Tuti – 10 novembre 2023

– “Le quattro ragazze Wieselberger” di Fausta Cialente – 15 dicembre 2023

– “Un cuore arido” di Carlo Cassola -12 gennaio 2024

– “La pelle” di Curzio Malaparte – 9 febbraio -2024

– “Il canto della pianura” di Kent Haruf – 8 marzo 2024

– “Caffé Royal” di Marco Balzano -12 aprile 2024

– “La famiglia del piano di sopra” di Lisa Jewell – 10 maggio 2024

Condividi: