Parte la terza edizione del Sulla Felicità Festival

Si parla di Cucina&Felicità con Sonia Peronaci, primo ospite della terza edizione del Festival in programma dal 3 al 5 maggio

Sonia Peronaci sarà il primo ospite della terza edizione del Sulla Felicità Festival, manifestazione evento ideata e diretta da Stefano Santomauro e prodotta da Grande Giove Aps, in programma a Livorno dal 3 al 5 maggio. Un festival che vuole parlare di felicità attraverso le arti. E quale miglior arte, per iniziare questa edizione, se non quella della cucina? Sonia Peronaci è una famosa food blogger che ha iniziato a cucinare nel ristorante del padre a 6 anni. Nel 2006 ha fondato con il compagno Francesco Lopes il sito internet e video blog di cucina Giallo Zafferano. Nel 2011 Giallo Zafferano ha raggiunto due milioni di utenti unici al mese; nel 2013 ha superato quattro milioni di utenti al mese.

La popolarità di Sonia Peronaci è incrementata altresì grazie ai social network e al canale di YouTube; dal 2009 Giallo Zafferano pubblica video-ricette anche in inglese e spagnolo. Successivamente sono iniziate collaborazioni con mensili e altri portali on-line (Grazia, Donna Moderna). Dal 2011 Sonia Peronaci partecipa a diverse trasmissioni televisive, presentando video-ricette e consigli per la cucina. Sarà lei dunque il primo grande ospite nel talk “Cucina&Felicità” Venerdì 3 Maggio, alle ore 18 con ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il Cisternino di Città. Un modo per capire come l’antica arte del cucinare possa diventare strumento di felicità, nell’era del tutto pronto e surgelato. L’incontro sarà moderato dall’attrice Daniela Morozzi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©