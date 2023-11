“Parti di Madre Trans*” per il TDoR (Transgender Day of Remembrance) al NTC

In occasione del TDoR (Transgender Day of Remembrance), la giornata che commemora le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone transgender, il Coordinamento LGBTQIA+ “Livorno Rainbow”, con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Livorno, organizza una giornata dedicata alla comunità transgender.

Sabato 18 novembre, alle18, al Nuovo Teatro delle Commedie, in via Terreni 3 a Livorno, andrà in scena la performance “Parti di Madre Trans*”, di Egon Botteghi per la regia di Elena Pachner Sarno, una performance che è insieme un seminario, una testimonianza e un gioco a premi, in cui si affronta il tema della genitorialità delle persone trans*.

A seguire un dialogo aperto sulle tematiche trans* a cura delle associazioni.

L’ingresso è libero e gratuito.

