Partita da Istanbul la Mascagni Academy 2025

Si tratta del primo step di un percorso che vedrà il suo pieno dispiegamento artistico nella sesta edizione del Mascagni Festival che dal 2 agosto al 13 settembre vedrà ancora una volta Livorno trasformarsi in un palcoscenico diffuso per celebrare la figura e la musica del massimo compositore livornese. Il direttore Voleri: "Serata di grande emozione e successo quella andata in scena al Süreyya Opera Sahnesi di Kadıköy in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul"

È partita sabato scorso da Istanbul la Mascagni Academy 2025, il dipartimento della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno impegnato nella ricerca e valorizzazione di giovani cantanti che scelgono l’impegnativo repertorio mascagnano e verista quale campo studio e specializzazione. Un percorso internazionale che si concluderà al Teatro Goldoni di Livorno il prossimo 8 maggio, dopo ulteriori tappe allo State Opera di Stara Zagora in Bulgaria e la Royal Opera Muscat in Oman: “È stata una serata di grande emozione e successo quella andata in scena al Süreyya Opera Sahnesi di Kadıköy in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul – afferma il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri – Lo storico teatro della capitale turca non solo ha ospitato una nuova call rivolta a giovani talenti lirici di tutto il mondo rafforzando ulteriormente la vocazione internazionale della Mascagni Academy, ma ha offerto il palcoscenico per l’applaudito concerto Operanın Yarını, che ha visto come protagoniste due straordinarie artiste formatesi proprio nelle passate edizioni della nostra Academy: Simona Ritoli e Noemi Umani. Le due cantanti hanno conquistato il pubblico turco con talento e intensità interpretando alcune arie celebri tratte da opere di Mascagni, Puccini, Cilea, Catalani ed altri grandi autori, accompagnate al pianoforte dalla talentuosa Yuliya Bapova”. Si tratta del primo step di un percorso che vedrà il suo pieno dispiegamento artistico e programmatico nella sesta edizione del Mascagni Festival, che dal 2 agosto al 13 settembre vedrà ancora una volta Livorno trasformarsi in un palcoscenico diffuso per celebrare la figura e la musica del massimo compositore livornese; a giorni saranno presentati i primi appuntamenti in cartellone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©