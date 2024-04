Partiture Visuali, concerto per immagini in Goldonetta

E’ un vero e proprio concerto per immagini quello che Teatro Goldoni, Conservatorio “Pietro Mascagni” e Associazione “8mmezzo” presenteranno in prima assoluta sabato 20 aprile, alle ore 18 e alle ore 21 in seconda battuta, in Goldonetta: un progetto già collaudato, nato dalla collaborazione di queste tre realtà, realizzato utilizzando le immagini provenienti dall’archivio dell’Associazione 8mmezzo, girate in pellicole super8 da famiglie livornesi e non tra gli anni ‘50 e ‘90. Ne sono scaturiti 10 filmati, che racconteranno storie diverse e realtà ormai scomparse grazie ad una nuova e smagliante sonorizzazione.

Gli argomenti sono di vario genere, dalla pellicola familiare al resoconto di un viaggio o una vacanza, alla documentazione di realtà rurali, cittadine, lavorative. Le classi di Composizione – docenti Fabio De Sanctis De Benedictis e Girolamo Deraco – e di Composizione Jazz del Conservatorio “Mascagni” – docente Mauro Grossi- si sono impegnate a realizzare una sonorizzazione, una colonna sonora di questi filmati.

Gli studenti del Conservatorio “Mascagni” si sono avvicinati a queste pellicole con professionalità, competenza, rispetto e dedizione, nella libertà espressiva garantita dal linguaggio che ognuno di loro ha scelto per sonorizzare le immagini. Ne sono risultate colonne sonore fantasiose, delicate, ironiche, talvolta forse anche inquietanti, in una gamma di sentimenti varia e dinamica, quale solo la musica probabilmente riesce ad esprimere. Rispetto all’edizione precedente in questa occasione le musiche non sono registrate direttamente sulla pellicola, ma eseguite dal vivo da un quintetto composto da: Chiara Novello – flauto, Andrea Tinacci – clarinetto basso, Altea Silvestri – percussioni, Niccolò Chiaramonti – chitarra, Lorenzo Petrizzo – Violino tutti studenti o ex studenti del Conservatorio “P. Mascagni”, sotto la direzione del M° Lorenzo Sbaffi e del M° Mauro Grossi».

Fabio De Sanctis De Benedictis, docente classe di composizione Conservatorio “Pietro Mascagni”

Quando si racconta una storia per immagini, che sia un film o un video, risulta del tutto naturale seguirne la visione insieme all’ascolto di musica e suoni musicali capaci di seguire l’azione amplificandone così la forza e la capacità comunicativa. Ciò che ci aspettiamo da questo concerto per immagini, non è un semplice accompagnamento musicale, ma qualcosa che sia connaturato emozionalmente a ciò che vediamo, che crei un’empatia ancora più forte con l’autore delle immagini. In Teatro ben conosciamo quanto sia potente la capacità della musica di esaltare l’azione scenica e come questo abbia portato ad un proliferare di generi di spettacolo che sono tra i più amati dal pubblico dalla lirica al musical, al cabaret; ma per tornare alla settima arte, potremmo mai pensare ad un film senza colonna musicale? Dalla sigla ai titoli di coda, c’è un mondo di sonorità che si intrecciano con le vicende dello schermo e che parlano direttamente allo spettatore, tanto da divenirne componente essenziale. C’è sembrato allora stimolante quanto naturale, cercare di stuzzicare la fantasia di giovanissimi compositori, anzi di allievi che stanno coltivando quella bellissima disciplina artistica nel Conservatorio della nostra città, per misurarsi e proporsi all’interno di un progetto che li spingesse proprio in quella direzione, all’incontro tra vicende raccontate per immagini e note; e nella scelta di quali immagini proporre, ecco che quotidianità e storie familiari raccolte da una dinamica Associazione culturale come 8mmezzo, sono subito apparse come le più idonee ed ha trovato nel Teatro di tradizione livornese un sostenitore e promotore convinto e che aprirà i suoi spazi per quella che vogliamo figurarci una “prima assoluta”, dove protagoniste saranno piccole storie di gente comune raccontate in musica, dal vivo, con la freschezza ed immediatezza che i giovani sono sempre capaci di trasmettere.

Emanuele Gamba, Direttore artistico Fondazione Teatro Goldoni Livorno

8mmezzo – La 8mmezzo, fondata nel 2014, ha vissuto un decennio di notevole crescita diventando un punto di riferimento nazionale nel campo del recupero, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione di antichi filmati familiari in pellicola 8mm, super8 e 16mm. Attualmente, il suo archivio conta circa 180.000 metri di materiale inedito digitalizzato. Utilizzando una parte di questo vasto patrimonio sono stati realizzati dieci filmati inediti, tutti accomunati da un elemento comune: il punto di vista femminile. Quest’anno, infatti, Partiture Visuali presenta dieci filmati ideati e montati da cinque registe donne (Teresa Bruni, Anita Ricci, Maria Radicchi, Lucrezia Fantoni, Elisa Bianchi), che hanno selezionato frammenti da diverse pellicole facenti parte dell’archivio, girate da famiglie livornesi e non, dagli anni ’50 agli anni ’90. Questo processo ha dato vita a nuove e originali narrazioni visive ci spiega Michele Lezza che ha ideato il progetto. Ciascun montaggio sarà accompagnato da una colonna sonora eseguita dal vivo e composta da uno studente del Conservatorio Mascagni, appartenente alle classi di Composizione e Composizione Jazz. L’opera di composizione è stata realizzata ad hoc per ognuno dei dieci filmati, a partire dalle immagini su pellicola utilizzate nei montaggi video. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Livorno tramite il bando “Interventi per l’arte e la cultura 2023” e grazie alla sponsorizzazione fornita dall’Autorità Portuale per la creazione di due filmati dedicati al Porto di Livorno.

8mmezzo Credit

Regia progetto: Michele Lezza / Video: Lucrezia Fantoni – Maria Radicchi – Elisa Bianchi – Teresa

Bruni – Anita Ricci / Grafica: Alessio Manfredini / Segreteria: Michele Lezza – Teresa Bruni

TITOLI DELLE OPERE

01 TONLE THOM

Regia: Lucrezia Fantoni

Fondi archivio utilizzati: Innocenti

Compositore: Andrea Tinacci

Direttore: M° Lorenzo Sbaffi

Il grande fiume, il Mégôngk , arteria vitale del sud est asiatico.

Pilastro fondamentale per lo sviluppo economico della regione viene considerato dai suoi

abitanti “la madre di tutte le acque”.

02 IL SERPENTE

Regia: Maria Radicchi

Fondi archivio utilizzati: Bruni

Compositore: Mauro Giannaccini

Direttore: M° Mauro Grossi

Vicino ad una scuola c’è un cantiere in costruzione dove dei bambini giocano liberi. Si rotolano veloci giù dalle collinette di terra. Nel frattempo alla scuola, sul prato, un maestro ha una sorpresa che nessuno aspetta. Lo scompiglio iniziale si trasforma in un allegro gioco in cui i bambini danzano tutti intorno in cerchio.

03 CURAMI

Regia: Teresa Bruni

Fondi utilizzati: Gambardella – Gravina – Badii – Da Prato – Dainelli – Pacini – Castellani – Iacoponi – Mancini – Campagnoli – Celestini – Conti - Pietracaprina – Bidorini – Provincia di Livorno

Compositore : Vittorio Fioramonti

Direttore: M° Mauro Grossi

L’archivio di filmati di famiglia è una grande memoria collettiva costituita da un insieme di testimonianze individuali che diventano uno specchio della storia e della cultura della nostra società. Mettendo insieme una serie di immagini di vita quotidiana relative all’attività di riproduzione sociale, questo filmato intende raccontare un lavoro, sia affettivo sia materiale, che è stato ed è indispensabile per la sopravvivenza del contesto sociale in cui viviamo e del sistema capitalistico. In sua assenza, infatti, non ci potrebbe essere alcuna cultura, economia, nè organizzazione politica.

04 L’APPETITO VIEN MANGIANDO

Regia: Anita Ricci

Fondi utilizzati: Dainelli – Lolli – Orsini – Da Prato – Rossi – Ciriello – Mancini – Facci Tosatti –

Caturelli – Gambardella – Neri – Giorni – Mancini – Malina – Lotti

Compositore: Altea Silvestri

Con mia nonna abbiamo constatato che mangiare forse è il senso più alto della vita. I

momenti di convivialità, momenti che costituiscono ricordi per ognuno, singoli e condivisi,

qui vengono messi insieme, in un coro che costituisce un importante memoria collettiva.

05 OVERLAND

Video: Lucrezia Fantoni

Fondi archivio utilizzati: Bigarella

Compositore: Lorenzo Corsaro

Dal fragore Afghano alla serenità Nepalese, la maestosità della montagna: excursus

nostalgico di un trekking tra amici nelle catene montuose asiatiche.

06 AL PORTO DI LIVORNO

Regia: Maria Radicchi

Fondi utilizzati: Orsini – Provincia di Livorno – Mascagni

Compositore: Ian Da Preda

Direttore: M° Lorenzo Sbaffi

Un auto è calata da una nave. C’è chi arriva e chi ansiosamente aspetta. Tra sguardi fugaci

di passanti nelle strade il tempo si dilata. Sul molo i pescatori districano reti. Una barchetta

parte, lo sguardo di un magro signore la segue, siamo al porto di Livorno.

07 NON ESISTONO PIU’ LE MEZZE STAGIONI

Regia: Anita Ricci

Fondi utilizzati: Da Prato – Orsini – Ricci – Giori – Mascagni – Da Prato – Marrocco – Launaro

– Provincia di Livorno – Tuderti - Allori – Capanna – Martelli – Mascagni – Braidotti –

Campagnoli – Bruni

Compositore: Niccolò Carpentieri

Direttore: M° Mauro Grossi

In un momento dove il clima è impazzito. Dove si sta facendo troppo poco per cambiare il

corso della storia, eventi climatici sempre più catastrofici e bizzarri contornano la nostra vita.

Un come eravamo – quando ancora esistevano le stagioni.

08 E’ SOLO UN GIOCO

Regia: Teresa Bruni

Fondi utilizzati archivio: Da Prato – Badii – Orsini R – De Barbieri – Bindocci – Tuderti –

Bruni – Facci Tosatti - Capanna – Giori - Mangiapane – Rossi – Mariotti – Biagi – Provincia

di Livorno – Giudice – Neri M – Cappellini – Dainelli – Tortora – Mascagni

Compositore: Niccolò Chiaramonti

Direttore: M° Lorenzo Sbaffi

“Qualcuno potrebbe pensare che il gioco sia qualcosa di insignificante o una semplice

perdita di tempo. Il gioco, invece, è un esercizio libero delle nostre facoltà che arricchisce il

nostro modo di pensare e di riflettere: apre nuovi mondi, dischiude nuove possibilità e ci

permette di cogliere nuovi punti di vista.” (da “Le imprevedibili traiettorie della vita. Storie di

calcio”, Duccio Fontani, Caosfera Edizioni)

09 GENTE CHE VIENE, GENTE CHE VA

Regia: Elisa Bianchi

Fondi utilizzati: Grasso – Boido – Doria – Neri – Poli – Neri B – Launaro – Provincia di Livorno

– Bambusi

Compositore: Lorenzo Petrizzo

Sospesi leggeri tra cielo e mare.

Poi il momento arriva: ci si imbarca, si parte. E il porto si fa sempre più lontano, sempre più

piccolo.

Orizzonti in movimento. Le onde, la spuma, il vento del mare. Dita protese alla ricerca di un

lembo di terra. Bambini trepidanti, impazienti di scendere, del primo bagno al mare.

10 COLPO GROSSO

Regia: Anita Ricci

Fondi utilizzati: Giori – Da Prato – Provincia di Livorno – Paoli – Limetti – Facci Tosatti –

Compositore: Matteo Bizzarri

Direttore: M° Mauro Grossi

La storia di una rapina, avventura e sol dell’avvenir.

INGRESSO GRATUITO

Info: www.goldoniteatro.it

