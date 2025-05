“Partiture Visuali”, in Goldonetta il concerto per immagini

Appuntamento venerdì 16 maggio in Goldonetta alle 21, ingresso gratuito. La serata è a cura della Fondazione Teatro Goldoni, del Conservatorio “P. Mascagni” e dell'Associazione 8mmezzo. L’evento darà modo agli studenti e alle studentesse del Conservatorio di partecipare, grazie alle loro composizioni, al racconto di spaccati di storie familiari e cittadine girati tra gli anni ’50 e ’90, presentati in super8

di Martina Romeo

Presentata ufficialmente in Sala Benefattori del Conservatorio “Pietro Mascagni” la terza edizione del concerto per immagini “Partiture Visuali”. Nato dalla collaborazione tra il Conservatorio Mascagni, il Teatro Goldoni e l’Associazione 8mmezzo, il progetto andrà in scena venerdì 16 maggio alle 21 al ridotto del Goldoni, La Goldonetta, ingresso gratuito. Una collaborazione, come specificato dal direttore del Conservatorio Mascagni Federico Rovini, di alta valenza per tutte le parti coinvolte.

“Questa è una collaborazione cardine per la cultura livornese – ha tenuto a sottolineare Rovini – importante è evidenziare, tra le altre, la collaborazione con l’Associazione 8mmezzo, che ha messo a disposizione un imponente archivio di video direttamente da tutte le situazioni cittadine. I montaggi di Michele Lezza sono sempre grandi sorprese che permettono di riscoprire determinate atmosfere e situazioni del passato. Filmati di cui i nostri ragazzi sono riusciti a centrare il messaggio e ad amplificarlo. Un qualcosa che sottolinea le grandi capacità di ognuno di loro”.

L’evento darà modo agli studenti e alle studentesse del Conservatorio di partecipare, grazie alle loro composizioni, al racconto di spaccati di storie familiari e cittadine girati tra gli anni ’50 e ’90, presentati in super8. “Quest’anno verranno mostrati dieci cortometraggi di dieci registi, con colonne sonore realizzate da dieci compositori diversi. Non più quindi un prodotto solo dell’Associazione ma anche di persone provenienti da fuori Livorno – spiega Michele Lezza, presidente di “8mmezzo” – I cortometraggi sono totalmente diversi l’uno dall’altro: da storie completamente inventate, a un cortometraggio sulla tematica del lavoro a un altro che mostra alcune delle prime immagini di Livorno mai state girate in movimento, probabilmente del 1920-1930, trovate in un mercatino. Pochi frammenti che però permettono di vedere com’era la nostra città e come si è sviluppata”.

Rispetto agli scorsi anni, quest’anno l’intenzione sarà quella di dare una seconda vita alle diverse composizioni, un ottimo modo per dare ulteriore visibilità ai compositori coinvolti nel progetto.

Le composizioni realizzate non saranno un semplice accompagnamento musicale, ma una vera e propria fusione di immagini e note che creeranno uno proprio spazio inedito di dialogo tra memoria, arte e creatività. Ad aiutare i giovani compositori nell’impresa, i maestri Fabio De Sanctis De Benedictis, professore di Teoria dell’Armonia e Analisi del Conservatorio, Girolamo Deraco, professore di Composizione e Mauro Grossi, insegnante di Composizione e Arrangiamento Jazz. Da questi ultimi non sono mancati gli elogi verso il talento dei loro studenti: “Quest’anno la classe di Composizione sta lavorando tantissimo e i tanti progetti rendono onore allo stesso Conservatorio”, ammette Deraco. Un parere condiviso anche dal collega De Sanctis De Benedictis, che ha aggiunto: “è sempre un lavoro interessante e stimolante. I ragazzi in questo modo hanno l’opportunità di affrontare un’attività che, auspicabilmente, si ritroveranno anche nella loro attività professionale”.

Intervenuto alla conferenza anche Emanuele Gamba, direttore artistico del Teatro Goldoni. “Sono un paio di anni che con questo progetto consolidiamo la nostra collaborazione, – conclude il direttore – progetti come questo sono importantissimi. La relazione tra Mascagni e Goldoni si sta consolidando proficuamente negli anni e questo mi conforta. Soprattutto in un campo come quello artistico, non si possono che tenere unite la filiera della formazione e della produzione. Io sono dell’idea che a un certo punto l’obiettivo dovrà diventare quello di arrivare a produrre un’opera insieme Conservatorio Mascagni e Teatro Goldoni”.

