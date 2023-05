Pase live con Mondonovo

Appuntamento venerdì 12 maggio a La Nunziatina, Pisa, in via La Nunziatina alle ore 18,30, alla presenza della Responsabile editoriale di Sillabe Giulia Perni, di Giulia Bastianelli della redazione e della band livornese, sarà condotta da Barbara Idda. Appuntamento

Libro con cd Mondonovo dei PASE. “In un futuro post-apocalittico, senza mezzi tecnologici e senza corrente elettrica, la luce di una candela può far funzionare una sorta di lanterna magica. Un viandante narra ai superstiti storie per salvare il senso dell’umanità. Una storia che fa da cornice ed un album di dieci brani, inserito in un libro illustrato da Dario Ballantini (edito da Sillabe), con il commento di Enrico Ruggeri”.

La presentazione del libro con cd (venerdì 12 maggio a La Nunziatina, Pisa, in via La Nunziatina alle ore 18,30), alla presenza della Responsabile editoriale di Sillabe Giulia Perni, di Giulia Bastianelli della redazione e della band livornese, sarà condotta da Barbara Idda, pisana, drammaturga, regista e docente di scrittura creativa per enti pubblici e privati. Ha collaborato, tra gli altri, con Robert Cahen, Alessio Pizzech ed Emanuele Gamba. Il suo ultimo spettacolo “Io so. Veglia funebre laica per Pier Paolo Pasolini” è stato prodotto dal Teatro Goldoni di Livorno. Seguirà il concerto dei Pase alle 19,30

Condividi: