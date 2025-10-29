“Pasoliniana”, sei donne raccontano Pier Paolo Pasolini

Il reading ideato da Barbara Del Bono Idda e dal Collettivo In forma di rosa rievoca, attraverso le parole di Betti, Callas, Fallaci, Magnani, Morante e Rosselli, la figura del poeta e intellettuale a cinquant’anni dalla morte

Il reading Pasoliniana è un estratto dalla piece teatrale ideata e portata in scena da Barbara Del Bono Idda con il Collettivo artistico In forma di rosa. Un racconto costruito attraverso le parole di sei grandi artiste che condivisero con PP Pasolini parte del suo cammino tragicamente interrotto nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 e di cui ignoriamo ancora i veri responsabili, fatta eccezione per l’ormai deceduto Pino Pelosi.

Le sei compagne scelte, ognuna a rappresentare una categoria, dalla scrittrice all’ attrice, sono Laura Betti, Maria Callas, Oriana Fallaci, Anna Magnani, Elsa Morante e Amalia Rosselli.

La piece, nata nel 2022 per ricordare il centenario della nascita del poeta, ricevendo la menzione onoraria del Comitato per il centenario presieduto da Walter Siti, viene qui riproposta con alcune modifiche nei giorni che ricordano il mezzo secolo dalla morte di uno dei più grandi poeti del Novecento.

Collettivo artistico IFDR: Edoardo Bacchelli, Sara Bacchelli, Carola Benedetto, Susanna Campigli, Luciana Ciliento, Stefania D’Echabur, Alessandra Donati, Barbara Del Bono Idda, Niki Mazziotta e Enrica Orlando. Art director: GM Matranga.

