Pasquetta con i Furminanti a Montenero

Torna il bel tempo e per i Furminanti è l’occasione di tornare a Montenero per festeggiare la Pasquetta nello storico ristorante “Da Conti” da quest’anno arricchito del murales artistico riprodotto da una foto raffigurante il ristorante circa un secolo fa quando fu inaugurato

Torna il bel tempo e per i Furminanti è l’occasione di tornare a Montenero per festeggiare la Pasquetta nello storico ristorante “Da Conti” da quest’anno arricchito del murales artistico riprodotto da una foto raffigurante il ristorante circa un secolo fa quando fu inaugurato. Gli spettatori potranno quindi godersi lo spettacolo musicale, che avrà inizio dopo pranzo, ammirando l’opera firmata dall’artista fiorentino Vincenzo Marano Esposito. Il pranzo di festa sarà a base di specialità livornesi e marinare servite in un buffet, taglieri e pizza. Il prezzo è di 25 euro. Per prenotare si può telefonare allo 0586 589021 oppure al 3667438990. Per i Furminanti il concerto proporrà i migliori pezzi della musica cantautoriale italiana scelti tra i “mostri sacri” quali Battisti, Dalla, De André e altri, e i brani più iconici del rock internazionale, dagli Animals, ai Simple Minds, gli U2, i Pink Floyd, i Creedence e molto altro ancora e a sorpresa, come nel classico stile ironico e coinvolgente dell’ormai perenne cover band più longeva della città di Livorno, da oltre 30 anni sui palchi della Toscana, formata da ex appartenenti a gruppi storici livornesi e italiani.

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