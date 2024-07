Passaggio di consegne all’Accademia Italiana della Cucina

Sergio Gristina (a sinistra) e Mauro Barbierato nel momento del passaggio di consegne. Nella seconda immagine Gristina riceve il dono degli Accademici di Livorno. Da sinistra: professoressa Valeria Torregrossa, vice delegata, Sergio Gristina, Mauro Barbierato e Gianfranco Porrà, segretario

Passaggio della campana dell'Accademia Italiana della Cucina fra il delegato cessante, l'avvocato Sergio Gristina, e il delegato entrante, l’ammiraglio Mauro Barbierato

Nella splendida cornice del jardin del Circolo Ufficiali della Marina Militare di Livorno si è svolta nella serata di ieri – signorilmente organizzata dal simposiarca ammiraglio Piero Vatteroni – la conviviale per il passaggio della campana dell’Accademia Italiana della Cucina fra il delegato cessante, l’avvocato Sergio Gristina, e il delegato entrante, l’ammiraglio Mauro Barbierato.

Sergio Gristina, che lasciava dopo 22 anni (fra il 1996 e il 2024) la guida della delegazione di Livorno, ha ringraziato tutti gli Accademici per la fattiva e amichevole partecipazione a tante iniziative, fra le quali ha ricordato le battaglie per l’affermazione del cacciucco quale tipica pietanza della cucina labronica, contro le manipolazioni industriali e contro le contaminazioni, e per la valutazione della rispondenza della cucina del territorio di competenza (comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo) ai criteri ed ai valori dei requisiti tradizionali. L’ammiraglio Mauro Barbierato, nel prendere a sua volta la parola, ha ringraziato Sergio Gristina per avere tenuto alta la fisionomia e la qualità della Delegazione di Livorno, con numerose iniziative di assoluto valore culturale, impegnandosi per continuarne la tradizione e il livello qualitativi, per le quali gradirà la consulenza del Delegato cessante, che sarà anche Delegato onorario: il quale subito ha replicato, assicurando la propria collaborazione.

Dopo lo scambio di doni – una penna stilografica di valore dagli Accademici di Livorno a Sergio Gristina, gradite statuine di personaggi gastronomici da Gristina ai membri della Consulta cessata, un piatto in ceramica dell’Accademia della Cucina agli altri soci, eccetera – la consumazione del dessert, una meringato ornato dal logo a colori dell’Accademia della Cucina, e quindi il brindisi finale di augurio a tutti e per tutti, presenti fra gli ospiti Accademici dalla Delegazione di Volterra (con la delegata M.Rita Landini) a quella di Trieste. Nel corso della conviviale è stato anche celebrato l’ingresso della dottoressa Lucia Ghieri, imprenditrice meccanica di Montecatini, fra gli accademici di Livorno.

