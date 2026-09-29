Passeggiata botanica con pic-nic al Museo di Storia Naturale
Domenica 4 novembre ore 16.30 primo appuntamento del programma “Curiosi per natura”: un’esperienza a contatto con la natura, aperta ad adulti e giovani. Pagamento online anticipato. Posti limitati
Primo appuntamento domenica 4 ottobre del programma “Curiosi per natura” un ciclo di incontri a tema dedicati all’approfondimento della scienza, con curiosità e consigli per la vita di tutti i giorni, promossi da coop. Itinera in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno. Domenica 4 novembre ore 16.30 si svolerà la passeggiata botanica con pic-nic. Un’esperienza immersiva tra natura, colori e sapori d’autunno. Guidati da un esperto, attraverseremo il bosco mediterraneo, il frutteto storico e la serra innovativa, alla scoperta delle piante e delle curiosità legate a questo periodo dell’anno. La passeggiata si concluderà nel frutteto con una speciale merenda curata dalla cuoca contadina, tra sapori di stagione e ricette ispirate alle tradizioni locali. L’evento è a cura di coop.Itinera in collaborazione con Paola Chiellini, cuoca ed esperta di Fitualimurgia (La Bottega di Campagna Amica Livorno) in collaborazione con il Dott. Marco Leone, ecologo ed educatore del Museo.
Un’esperienza a contatto con la natura, aperta ad adulti e giovani.
Per partecipare all’iniziativa pagamento online anticipato. Posti limitati
https://www.musmed.it/tickets/prodotto/i-colori-dell-autunno/
Per informazioni: segreteria musmed 0586/266711
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