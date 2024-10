Passeggiata di beneficenza per Cure Palliative dai Bagni Lido alla Terrazza

Il gruppo di Ladies4Fit e la locandina dell'evento di domenica 27 ottobre

Realizzata dai Bagni Lido in collaborazione con Ladies4Fit e Sons of the ocean, l'iniziativa è in programma domenica 27 ottobre con ritrovo alle 9.00 e si inserisce all'interno del cartellone di eventi gratuiti di ottobre che culminerà giovedì 31 con l'ultimo appuntamento: la festa di Halloween dalle 17.00 alle 22.00

In collaborazione con Ladies4Fit e Sons of the ocean, i Bagni Lido vi invitano alla camminata di beneficenza in programma domenica 27 ottobre per raccogliere fondi in favore delle Cure Palliative. Il ritrovo è alle ore 9 davanti allo stabilimento con arrivo alla Terrazza Mascagni e ritorno. Guidi Premiazioni omaggerà tutti i presenti con un gadget. L’iniziativa si inserisce all’interno del cartellone di eventi gratuiti di ottobre promosso dai Bagni Lido che culminerà giovedì 31 ottobre con l’ultimo appuntamento, ovvero la festa di Halloween realizzata in collaborazione con la Polisportiva Carli Salviano e la società di pallavolo Tomei. “E’ il primo Halloween che organizziamo – spiega Nicola Ganni – e siamo entusiasti. Non vediamo l’ora di festeggiarlo insieme a voi. Vi aspettiamo numerosi, dalle 17.00 alle 22.00, sperando che il tempo sia dalla nostra parte”.

