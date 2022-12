“Passeggiata di Natale a 6 zampe” con i Golden Retriver

Appuntamento sabato 17 dicembre alle 15 davanti alla chiesa di San Ferdinando in piazza del Luogo Pio.L'idea degli organizzatori è quella di creare un bel gruppo colorato a tema natalizio indossando piccoli gadget

A tutti quelli che hanno la fortuna di condividere la vita con uno o più Golden Retriever ecco la “Passeggiata di Natale a 6 zampe”. Quando? Sabato 17 dicembre con appuntamento alle 15 davanti alla chiesa di San Ferdinando in piazza del Luogo Pio nei cui pressi si trova l’economico parcheggio del Mercatino Americano a 40 cent. La partenza è prevista per le 15,30. Il percorso si articolerà fra le più belle vie del quartiere Venezia, nel dettaglio: da piazza del Logo Pio, si attraverserà il ponte e costeggeremo la Camera di Commercio per poi giungere in Piazza del Municipio e dopo in Piazza Grande. Si percorrerà via Cairoli fino a piazza Cavour e da lì scali Manzoni fino a piazza Mazzini per proseguire sul viale Italia e raggiungere la meravigliosa Terrazza Mascagni dove si chiuderà la passeggiata con una stupenda foto di gruppo.

Il personale del centro cinofilo Dog’s parteciperà con noi e sarà a disposizione gratuitamente per eventuali consigli (il centro cinofilo Dog’s si trova a Stagno, via Aiaccia.)

L’idea degli organizzatori è quella di creare un bel gruppo colorato a tema natalizio indossando piccoli gadget.

Per ogni informazione seguite la pagina Facebook Anima Golden oppure chiamate il numero 347-0413924 (Marco).

