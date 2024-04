Passeggiata nei luoghi cult di Ovosodo per il 1° maggio

Dopo il successo del tour di metà marzo una nuova iniziativa di cineturismo per la giornata di mercoledì 1° maggio dedicata al film Ovosodo con una passeggiata tra i luoghi che hanno fatto da scenario alla pellicola di Virzì. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi

Ovosodo, il film senza tempo che ha portato Livorno sul grande schermo, attraversando la città in sella a un “Ciaino”, dai cortili popolari alle palazzine Liberty che si affacciano sul mare, passando dai “fossi” del quartiere Venezia, raccontando una storia come tante, con una comicità malinconica e un’ironia pungente tipicamente labroniche.

Durante la nostra passeggiata di mercoledì 1° maggio passeremo dal quartiere Ovosodo, il centro storico di Livorno, il cui simpatico nome deriva dai colori che lo rappresentano, il bianco e il giallo, che ricordano quelli dell’uovo sodo e dove troviamo alcuni dei luoghi più emblematici della città come piazza Grande, Piazza Cavallotti e il Mercato delle Vettovaglie, il Teatro Goldoni e la scuola Benci. Visiteremo poi complessi popolari dove vive Piero Mansani e Susy, e dove si alternavano discutibili personaggi come Wyoming o di cui ci piace tanto la definizione data da Tommaso proprio nel film: “un mix tra Napoli, Berlino e Bucarest”. Ed ancora il quartiere Venezia con i suoi canali ed il Pontino con vista sulla Fortezza per giungere poi a Villa Fabbricotti, la scuola, dove ad attenderci ci sarà un ospite di eccezione il mitico “Nedo Mansani”, l’attore Pietro Fornaciari, che ci racconterà aneddoti e curiosità di questo film generazionale.

Mercoledì 1° maggio alle 11 e alle 15. Durata 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi

