Passeggiata tra libri e biblioteche attraverso quattro luoghi della cultura

Sabato 21 novembre, dalle 10 alle 13, itinerario a piedi o in bicicletta tra Bottini dell’Olio, Emeroteca, Villa Maria e Villa Fabbricotti. Letture, racconti e una performance teatrale per l’evento conclusivo del progetto “La Biblioteca va in città”. Informazioni e prenotazioni: 0586 894563

Sabato 21 novembre, dalle ore 10 alle 13, un itinerario a piedi o in bicicletta attraverso quattro biblioteche cittadine, tra racconti, letture e una performance teatrale conclusiva. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Itinera, chiude il programma 2026 del progetto “La Biblioteca va in città: la lettura approda da te“. Le biblioteche non sono soltanto luoghi in cui si conservano e si prendono in prestito libri. Sono spazi di cultura, memoria e incontro, custodi di storie che appartengono all’intera comunità. È da questa idea che nasce “Passeggiata tra libri e biblioteche”, l’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Itinera nell’ambito del progetto “La Biblioteca va in città: la lettura approda da te”, promosso dal Comune di Livorno e finanziato dal Centro per il libro e la lettura a valere sul bando “Città che legge” 2024, con l’obiettivo di valorizzare la lettura come esperienza culturale e occasione di partecipazione. Sabato 21 novembre, dalle ore 10 alle 13, la città sarà protagonista di un percorso itinerante che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di quattro delle sue biblioteche, ciascuna con una propria storia, un patrimonio particolare e un legame con il territorio. Il percorso potrà essere effettuato sia a piedi sia in bicicletta, offrendo a tutti la possibilità di scegliere come vivere questa esperienza di scoperta della città. Un invito a muoversi tra i luoghi della cultura in modo piacevole e sostenibile, riscoprendo il valore degli spazi urbani e delle relazioni che li attraversano. Non una semplice visita guidata, dunque, ma un viaggio tra luoghi e parole, nel quale le biblioteche si racconteranno attraverso le voci di chi ogni giorno le anima e le rende accessibili alla cittadinanza. A ogni tappa saranno infatti le bibliotecarie e i bibliotecari ad accogliere i partecipanti, presentando curiosità, caratteristiche e identità dei diversi spazi e proponendo brevi letture capaci di evocare il valore dei libri, della conoscenza e della memoria.

Quattro biblioteche, quattro storie da scoprire

La passeggiata prenderà il via alle ore 10 dalla Biblioteca dei Bottini dell’Olio, in Piazza del Luogo Pio, uno degli spazi culturali più suggestivi della città, dove passato e presente si incontrano. Il percorso proseguirà alle ore 10.30 all’Emeroteca, luogo privilegiato per riscoprire la memoria collettiva attraverso giornali e periodici, testimonianze della storia quotidiana e delle trasformazioni della società. Alle ore 11.30 sarà la volta della Biblioteca di Villa Maria, con il suo patrimonio e la sua particolare vocazione culturale legata anche al mondo del cinema e delle arti. La passeggiata si concluderà alle ore 12.30 alla Biblioteca di Villa Fabbricotti, immersa nel verde di uno dei parchi più conosciuti e frequentati dai livornesi. Qui, dopo l’ultima lettura, una performance teatrale offrirà ai partecipanti un momento conclusivo di particolare suggestione, nel quale la parola scritta diventerà voce, interpretazione ed emozione condivisa.

Un appuntamento che conclude un anno dedicato alla lettura

“Passeggiata tra libri e biblioteche” rappresenta anche l’evento conclusivo del programma 2026 del progetto “La Biblioteca va in città: la lettura approda da te”, un percorso che ha proposto occasioni di incontro, iniziative culturali ed esperienze partecipative per avvicinare i cittadini ai libri e promuovere la lettura come pratica quotidiana e condivisa. La scelta di concludere il programma attraversando le biblioteche cittadine non è casuale. Significa riportare l’attenzione su una rete di luoghi che costituisce un patrimonio fondamentale per la città, non soltanto per i servizi offerti, ma anche per la capacità di creare relazioni, favorire l’accesso alla conoscenza e alimentare la partecipazione culturale. A rendere speciale questa iniziativa sarà anche il ruolo delle bibliotecarie e dei bibliotecari, c he accompagneranno i cittadini alla scoperta delle sedi in cui lavorano, condividendone storie e peculiarità. Un finale che vuole essere soprattutto un invito a continuare a leggere, a frequentare le biblioteche e a riconoscerle come luoghi aperti, accoglienti e capaci di parlare a generazioni diverse. La passeggiata, da vivere a piedi oppure in bicicletta, diventa così anche un modo per guardare Livorno con occhi nuovi, collegando idealmente le biblioteche tra loro e trasformando la città stessa in un grande spazio di lettura. Perché una città che legge è anche una città che sa raccontarsi, riconoscersi nei propri luoghi e costruire nuove occasioni per stare insieme.

INFORMAZIONI UTILI

Passeggiata tra le biblioteche – Evento conclusivo del programma 2026 “La Biblioteca va in città: la lettura approda da te”

Quando: Sabato 21 novembre 2026, ore 10.00–13.00

Partenza: Piazza del Luogo Pio – Biblioteca dei Bottini dell’Olio

Le tappe:

Ore 10.00 – Biblioteca dei Bottini dell’Olio

Ore 10.30 – Emeroteca

Ore 11.30 – Biblioteca di Villa Maria

Ore 12.30 – Biblioteca di Villa Fabbricotti, con performance teatrale conclusiva

Come partecipare: Il percorso può essere seguito a piedi oppure in bicicletta, con mezzo proprio.

Organizzazione: Cooperativa Itinera.

Progetto: “La Biblioteca va in città: la lettura approda da te”, promosso dal Comune di Livorno e finanziato dal Centro per il libro e la lettura a valere sul bando “Città che legge” 2024.

Informazioni e prenotazioni: coop Itinera 0586 894563.

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