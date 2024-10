Pedalando ad arte, tour sul lungomare in nove tappe

Ritrovo domenica 20 ottobre ore 16.00 alla statua dei 4 Mori. Da qui partirà un tour in bicicletta che si concluderà con la degustazione del piatto più rappresentativo di Livorno declinato in versione street food. Evento patrocinato dal Comune e realizzato in collaborazione con FIAB Livorno. Prenotazioni online al link che trovate in fondo all'articolo

Domenica 20 ottobre (ritrovo ore 16.00 alla statua dei 4 Mori) – nell’ambito del progetto “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” finanziato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e da Regione Toscana sotto l’egida di Vetrina Toscana – si svolgerà l’evento, patrocinato dal Comune di Livorno, Pedalando ad arte, il lungomare di Livorno in nove tappe. Un tour in sella alle bici che, attraverso un percorso sul lungomare, racconterà in varie tappe la storia della città labronica attraverso una serie di pannelli installati in luoghi simbolo raffiguranti i dipinti di Puccini, Gambogi, Liegi, Fattori, Micheli, Muller, Peruzzi e Lomi. Una sorta di viaggio tra realtà e raffigurazione che, partendo dai Quattro Mori, arriverà fino alla scoglio della Tamerice di Fattori dando vita ad un percorso che metterà in luce alcuni scorci immortalati dalle tele di noti pittori narrando i legami tra territorio e artisti, tra luoghi e opere, andando a creare collegamenti tra passato e presente, pittura e realtà. Una degustazione concluderà l’immersione nella storia della città con il suo piatto più rappresentativo, per l’occasione, declinato in versione street food.

L’evento è in collaborazione con FIAB Livorno.

Per info e prenotazioni chiamare Coop. Agave:

Tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516

Mail: [email protected]

Prenotazioni online: https://www.agaveservizi.it/biglietti-online.htm

E’ possibile arrivare, in treno, alla stazione di Livorno da dove inizia la pista ciclabile che conduce (in meno di quindici minuti) davanti alla statua dei Quattro Mori, punto di partenza dell’evento; alternativamente è possibile, per chi viene da fuori città in macchina e con le bici al seguito, parcheggiare nelle immediate vicinanze della statua dei Quattro Mori.

