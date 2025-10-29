“Pelli”, il nuovo romanzo di Rachele Salvini

Giovedì 30 ottobre alla Feltrinelli primo appuntamento della rassegna “Donna, libro, altro” con la scrittrice livornese in collegamento dagli Stati Uniti

Giovedì 30 ottobre, alle 17.30, alla Libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 12) si terrà la presentazione del romanzo Pelli, edito da Nottetempo, della scrittrice livornese Rachele Salvini, che si collegherà dagli Stati Uniti – dove vive e lavora – per dialogare con il pubblico e rispondere alle domande.

L’incontro sarà introdotto da Cecilia Caleo (Cooperativa Itinera), ed è organizzato da un’idea di Enrico Pompeo.

Si tratta del primo appuntamento della rassegna Donna, libro, altro, giunta alla quarta edizione, un ciclo di incontri dedicato alla scrittura al femminile e alla riflessione sui temi della libertà, dell’identità e della voce delle donne nel mondo contemporaneo.

Nel suo nuovo romanzo, Pelli, Salvini racconta la storia di Zelda, una donna che riceve una telefonata allarmata dall’ex nuora Allison: nella loro cittadina dell’Oklahoma è stato avvistato un animale che si credeva scomparso da tempo. L’episodio riporta a galla il ricordo di un terribile omicidio di tre bambine scout, attribuito – secondo le voci – a un nativo americano capace di trasformarsi in puma.

Ma per Zelda quelle parole risvegliano ferite più profonde: il ricordo del marito Tom, un uomo violento, e di un amore divenuto prigionia. Intorno a lei, i rapporti difficili con il figlio Gareth e la nipote Grace, il peso delle colpe tramandate, la scoperta tardiva di una forza che riaffiora dopo anni di silenzio.

data-end=”1781″ />Pelli diventa così una storia di riscatto e rinascita, un viaggio nell’anima di una donna che ritrova sé stessa quando tutto sembrava ormai perduto.

Rachele Salvini, nata a Livorno, ha pubblicato racconti su riviste letterarie italiane e statunitensi. Dopo il dottorato in Inglese presso la Oklahoma State University, oggi insegna Scrittura al Gettysburg College.

La rassegna Donna, libro, altro è frutto della collaborazione tra il Movimento Nonviolento, la Libreria Feltrinelli di Livorno, la Cooperativa Itinera e il gruppo di lettori e lettrici LAAV, e continua a rappresentare un importante spazio di dialogo culturale e sociale nel panorama cittadino.

Condividi:

Riproduzione riservata ©